У РФ есть уязвимые места: переломный момент войны в Украине наступит к этому лету, — аналитик

По словам военного эксперта Дары Массикот, без помощи союзников и серьезных изменений в стратегии Киева боевое положение Украины будет продолжать ухудшаться.

Война в Украине может достичь переломного момента этим летом. Так как, если Запад не вмешается и не предоставит Киеву оружие и боеприпасы, необходимые для продолжения борьбы с оккупантами, "настанет точка невозврата". Об этом сообщает военный аналитик Дара Массикот в интервью Foreign Affairs.

"Запасы критически важных боеприпасов для передовых украинских подразделений сокращаются, и солдаты вынуждены соблюдать норму… некоторые подразделения испытывают значительную нехватку живой силы", — сказала она, отмечая, что "преимущества России в живой силе, технике и оборонном производстве за последний год возросли".

Поэтому, по ее мнению, США необходимо продолжать выполнять свои обязательства перед Киевом — в противном случае, без помощи и серьезных изменений в стратегии Киева боевое положение Украины будет продолжать ухудшаться, пока не достигнет переломного момента, вероятно, к лету.

"Без увеличения военной помощи Запада и серьезных изменений в стратегии Киева боевое положение Украины будет продолжать ухудшаться, пока не достигнет переломного момента, возможно, к этому лету", — добавила она.

В итоге, предупреждает эксперт, "пострадают украинские солдаты — не потому, что им не хватает желания сражаться или они не знают слабостей своего врага, а из-за нехватки боеприпасов и живой силы".

"У российских сил есть уязвимые места, которые можно использовать, и преимущества, которые могут со временем исчезнуть, но только если Украина получит то, что ей нужно сейчас", — подытожила она.

Кто такая Дара Массикот

Дара Массикот — это старший научный сотрудник корпорации RAND, занимающейся вопросами обороны и безопасности России. Ранее она также высказывала про войну в Украине.

Дара Массикот

Так, она заявила, что не считает ситуацию на поле боя в Украине — "патовой". По ее словам, Россия с поздней осени завладела инициативой, поскольку украинское контрнаступление достигло кульминации. По данным эксперта в области обороны и безопасности в Евразии, "Кремль готов еще долго нести большие потери, однако Украина не может себе позволить действовать подобным образом".

Также она заявляла, что рано говорить, что преимущество переходит на сторону России. Эксперт отмечала, что российская армия имеет количественное преимущество в живой силе, которую она может мобилизовать в будущем, в более высоком ежедневном расходе артиллерийских боеприпасов, в производстве снарядов и ракет. По ее словам, Россия хочет, чтобы война продолжалась на ее условиях, чтобы российская армия смогла измотать Украину и Запад в войне на истощение и во взаимных артиллерийских обстрелах.

Также Дара Массикот заявляла, что успех Путина придаст уверенности странам, заинтересованным во вторжении в соседнее государство.

Что известно про прогнозы относительно войны в Украине

Напомним, что в СМИ писали, что война в Украине перетекает в новую фазу. РФ атакует Украину сразу на нескольких направлениях вдоль 1000-километрового фронта. Москва знает, что ВСУ не хватает бойцов и боеприпасов. Выходом для Киева является строительство фортификационных сооружений.

А президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир не готов к тому, что лидер Российской Федерации Владимир Путин "потеряет свою власть".

Также прошло практически 2 года с момента, когда президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении войск на территорию Украины. Портал Business Insider опубликовал несколько сценариев того, как может закончиться конфликт.

А Дональд Трамп хочет принудить Украину к переговорам с РФ, в случае победы на выборах президента в США. По словам журналистов, обещание прекратить военную помощь от США может заставить Украину сесть за стол переговоров, в то время как угроза увеличения помощи со стороны Вашингтона Киеву может подтолкнуть уже Россию начать серьезный диалог.