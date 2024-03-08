"Есть чему поучиться" Данилов допустил отправку западных войск в Украину (видео)

По словам секретаря СНБО, вопрос отправки войск в Украину является "крайне чувствительным" и требует предварительного согласования.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, заявил, что не исключает отправку войск стран Запада в Украину, однако, по его словам, такие вопросы нужно заранее согласовывать. Об этом он сказал в эфире передачи "УП.ИТОГИ" 8 марта.

"Сегодня точно в Украине есть чему поучиться людям, которые имеют воинские звания", — сказал чиновник.

Данилов отметил, что "абсолютно не исключает" появление на территории Украины военных подразделений тех или иных стран, если правительства этих государств примут соответствующее решение.

"Я хочу подчеркнуть, что если, не дай Бог, Путин пройдет нашу страну, то имейте в виду, вся Европа содрогнется и им тогда придется воевать", — заявил он.

На вопрос о том, рассматривают ли украинские власти сценарий, при котором президент просит партнеров ввести в Украину войска, Данилов отметил, что "в жизни ничего невозможного нет", однако есть дипломатические моменты, которые нужно заранее согласовывать.

"Потому что вы не можете в неудобное положение ставить ту или иную страну, если будете делать заявления, которые несогласованные, когда они являются крайне чувствительными", — объяснил он.

Данилов о возможности отправки западных войск в Украину (29:32)

Отправка западных войск в Украину: что говорят в Европе

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, то в НАТО допускают возможность отправки войск в Украину. По его словам, лидеры альянса обсудили этот вопрос, однако пока не пришли к консенсусу.

В ответ министр обороны Германии Борис Писториус считает, что дебаты о том, чтобы ввести западные войска на территорию Украины должны прекратиться. Он заявил, что необходимо более активно поддерживать Киев другими путями, имея в виду поставки оружия и боеприпасов.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что ее страна рассматривает "все возможности" без исключения, чтобы помочь Украине победить в войне против России. О том, что такой вариант не исключен, также сообщили в Эстонии и Нидерландах, а в Великобритании заявили, что их военные уже помогают ВСУ на территории воюющей страны.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что считает полезным обсуждение президентом Франции Эммануэлем Макроном темы о возможном введении войск в Украину.