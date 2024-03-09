Ликвидировали всех: двое военных ВСУ остановили штурм россиян в районе Авдеевки (карта)

Российские захватчики не смогли преодолеть последние десятки метров до позиции, которую обороняли двое украинцев.

Двое украинских бойцов остановили штурм оккупантов и затем ликвидировали россиян на Авдеевском направлении. Об этом сообщила в Telegram аэроразведка 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Разведывательный беспилотник батальона зафиксировал отражение наступления вражеских подразделений. Российские захватчики не смогли преодолеть последние десятки метров до позиции, которую обороняли двое украинцев.

Украинцы забросали российских оккупантов гранатами. Один из украинских военных впоследствии вышел в полный рост из окопа и ликвидировал всех россиян.

"Когда кому-то будет казаться, что вам трудно и вы устали, просто вспомните это видео", — говорится в заметке.

Район Авдеевки Фото: Deep State

Ситуация в районе Авдеевки от Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 9 марта, нашими защитниками отражено 15 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское и Первомайское.

На Лиманском направлении украинские бойцы также отбили 5 атак противника. Это произошло в районах населенных пунктов Терны и Спирное Донецкой области.

Силы обороны в районе Бахмута отбили 9 атак российских войск в районах населенных пунктов Андреевка и Клищиевка.

Напомним, 9 марта войска РФ продвинулись возле Авдеевки и атаковали несколько сел. Украинские военные могли контратаковать возле села Бердичи Донецкой области и заставили российских оккупантов отступить с неопределенных позиций возле Тоненького, рассказали аналитики Института изучения войны.