Страны НАТО уже направили военных в Украину, не будем перечислять, — МИД Польши

Министр Сикорский считает, что нападением на Украину Россия показала, что она цивилизационно неспособна воспринять западные ценности и не может мирно сосуществовать со своими соседями.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что "некоторые страны", называть которые он не собирается, уже направили в Украину своих военнослужащих. Об этом во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО в польском парламенте.

"В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны", — заявил дипломат.

Он поддержал инициативу французского президента Эмануэля Макрона по отправке контингента НАТО в Украину. По мнению Сикорского, главная цель — "изобретательный" ход, который нарушит спланированный сценарий России.

Глава МИД Польши добавил, что нападением на Украину Россия показала, что она цивилизационно неспособна воспринять западные ценности, которые определили ее как страну, что не может мирно сосуществовать со своими соседями, и НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли.

Сикорский заявил, что "Запад должен реализовать творчески определенную и асимметричную эскалацию".

"Поддерживаю инициативу президента Эммануэля Макрона", — сказал Сикорский.

Войска НАТО в Украине — заявление Макрона

Во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность ввода войск других государств на территорию Украины. В случае принятия такого решения эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

В ответ Кремль предупредил о неизбежности прямого вооруженного конфликта между Российской Федерацией и блоком НАТО, если военные Альянса все же появятся на территории Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не владеет конкретной информацией о потенциальном размещении иностранных войск на территории Украины. По его словам, французский лидер обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Киев в середине марта.

Напомним, 4 марта президент Франции заявил, что в ближайшее время не отправит свои войска в Украину. Глава государства отверг возможность эскалации, но отметил необходимость дискуссии о присутствии иностранного контингента в Украине.