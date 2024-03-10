Вашингтон готовил ответ Москве на ядерный удар по Украине: что планировал Белый дом

В Белом доме опасались, что применение США ядерного оружия может поощрить не только Путина, но и другие авторитарные государства к использованию ядерного арсенала

Вашингтон готовил ответ Москве на потенциальное применение ядерного оружия по Украине. Но контрход Соединенных Штатов носил бы неядерный характер. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

Автор материала напоминает, что пик обеспокоенности Белого дома относительно возможного ядерного удара РФ пришелся на октябрь 2022 года.

Перехваченные США сообщения показали, что впервые после начала войны в Украине в российской армии начались частые разговоры об использовании ядерного арсенала. Некоторые из них были просто "различными формами болтовни".

Впрочем, в одном из перехваченных разговоров один из крупнейших высокопоставленных российских военных командиров прямо обсуждал логистику подрыва оружия на поле боя, сообщает The New York Times.

Белый дом поглотил кризис, глубину которого публично не признавали в Вашингтоне.

Тогда собирались оперативные группы, которые должны были определить, каким должен был бы быть ответ Америки.

"Представители администрации Байдена заявили, что контрход Соединенных Штатов должен быть неядерным. Но они добавили, что должна быть какая-то драматическая реакция — возможно, даже обычное нападение на подразделения, которые запустили ядерное оружие", — говорится в материале американского издания.

В Белом доме опасались, что применение США ядерного оружия может поощрить не только Путина, но и другие авторитарные государства к использованию ядерного арсенала.

Последние заявления Путина о ядерном оружии

29 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодного послания к Федеральному собранию заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной боеготовности.

Эти слова были реакцией российского президента на потенциальную отправку западных войск в Украину.

"Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны понимать, что мы также имеем оружие, которое может поражать цели на их территории", — сказал Путин.

Глава Кремля хвастался оружием, которое имеет Россия. Он угрожал "продемонстрировать" межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые якобы способны пролетать 18 тысяч километров.

Реакция США на ядерные угрозы Путина на ядерные угрозы Путина

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон предупредил Москву о последствиях применения ядерного оружия.

Слова Путина в Госдепе назвали "недопустимыми" и добавили, что не впервые видят "безответственную риторику Владимира Путина".

"Мы общались в прошлом частным образом и непосредственно с Россией о последствиях применения ядерного оружия", — подчеркнул Миллер.

Он добавил, что пока признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет. Но в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией.

Реакция НАТО на ядерные угрозы Путина на ядерные угрозы Путина

Непосредственной угрозы применения "ядерки" не увидели и в НАТО. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане ядерные угрозы президента Путина считает пока лишь "психологическим запугиванием", а не реальным планом.

"Мы наблюдаем ядерные угрозы со стороны российских лидеров по крайней мере с начала войны два года назад. Это большая безответственность для такой ядерной сверхдержавы, как Россия, которая должна действовать умеренно", — сказал он.

В то же время заместитель генсека Альянса отметил, что эти заявления опасны, поскольку подрывают доверие.

"Россия осознает последствия такого шага", — подчеркнул Джоанэ.

Напомним, 9 марта телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в администрации президента США сообщил, что власти страны в конце 2022 года тщательно готовились к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине. Однако американские спецслужбы якобы так и не нашли доказательств того, что эта информация надежна.