Бои вблизи Авдеевки продолжаются: ВС РФ продвинулись возле села Бердычи и в Орловке, — ISW (карта)

На Авдеевском направлении позиционные бои продолжались возле сел Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Северное, Невельское. Также оккупанты якобы имеют успехи на Угледарском направлении, рассказали аналитики ISW.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на Авдеевском направлении Донецкой области возле села Бердычи и в Орловке. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 10 марта.

"Российские силы недавно немного продвинулись на северо-запад от Авдеевки возле Бердичева и на запад от Авдеевки в Орловке", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 9 и 10 марта, оккупанты недавно продвинулись на юг от села Бердычи и в западной части Орловки. Аналитики отметили, что позиционные бои продолжались возле сел Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Северное, Невельское.

В ISW отметили, что возле населенного пункта Бердычи действуют российские подразделения 24-й гвардейской бригады спецназа (ГРУ), тогда как на Авдеевском направлении также находятся подразделения 1-й ОМСБр ("ДНР").

Авдеевское направление

Также российские военные могли продвинуться на юго-запад от Угледара Донецкой области. Согласно геолокационным кадрам от 10 марта, ВС РФ имели успехи на северо-западе от села Шевченко. Позиционные бои шли возле Новодаровки и Левадного.

Угледарское направление

Ситуация на фронте: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские военные отбили 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области. Тогда как на Новопавловском направлении ВСУ сдерживают оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного. В частности, россияне 25 раз пытались прорвать оборону украинских бойцов при поддержке авиации.

Напомним, 10 марта экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что российские военные теряют силы и темпы своей наступательной операции. По его словам, украинские бойцы могут перехватить инициативу на фронте у врага.

9 марта стало известно, что двое украинских военных остановили российский штурм и ликвидировали противника на Авдеевском направлении. В частности, противник не смог преодолеть последние десятки метров до позиции, которую обороняли ВСУ.