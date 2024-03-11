Некоторых пенсионеров могут мобилизовать в ВСУ: о ком речь
Уволенные с военной службы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК и СП в случае принятия правки №4047 и самого законопроекта о мобилизации №10449.
В случае принятия законопроекта о мобилизации №10449 в ряды ВСУ могут начать призывать некоторые категории пенсионеров. Об этом сообщило издание "Униан".
Сейчас мобилизовать в армию могут военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет и женщин по их желанию.
Нардепы внесли правку №4047 в новый законопроект о мобилизации, которая предусматривает призыв пенсионеров. Речь идет о том, что уволенные со службы (в том числе и из-за выхода на пенсию) мужчины от 18 до 60 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК и СП.
В случае принятия этой правки и законопроекта, повестки могут вручить пенсионерам:
- Национальной полиции;
- руководящего и рядового состава Министерства внутренних дел;
- Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты;
- Государственного бюро расследований;
- Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- Службы судебной охраны;
- Государственной налоговой службы;
- Государственной таможенной службы;
- Бюро экономической безопасности.
Издание отметило, что мобилизация может угрожать бывшим работникам этих структур и ведомств. Люди, входящие в одну или несколько указанных категорий, должны стать на воинский учет в ТЦК в течение 60 дней после принятия законопроекта.
Напомним, глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе Рада может начать рассмотрение ключевых поправок к законопроекту о мобилизации. По его словам, вопрос о призыве людей с инвалидностью будет урегулирован.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что забронировать от мобилизации можно будет граждан, официальная зарплата которых находится на уровне средней или выше средней в определенной отрасли.