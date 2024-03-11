Украинским военным могут поднять "боевые" до 200 тысяч гривен: что для этого нужно

Все средства, которые зарабатывает страна, идут на войну и вооружение. В Украине есть отказники, которые самовольно покидают часть, отказываются выполнять приказ. Заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко не видит смысла держать таких людей в ВСУ.

Украинским военнослужащим могут удвоить денежные выплаты. По словам заместителя председателя комитета по вопросам прав человека Руслана Горбенко, появилось много пожеланий от бойцов, которые хотели бы получать надбавку за боевые не в 100, а 200 тысяч гривен. Об этом он сообщил в интервью "Телеграфу".

"Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят, которые желают сражаться и воевать", — сказал Руслан Горбенко.

Он отметил, что госбюджет не резиновый, в частности все средства, которые зарабатывает страна, идут на войну и вооружение. Однако есть военные, которые воюют в кавычках, речь об отказниках, тех, кто самовольно покидает часть. Командиры не имеют возможности заставить таких граждан выполнять приказ, вместо этого они могут только написать отчет, после чего такого человека только накажут "на зарплату".

В качестве примера он привел ситуацию, когда человек прошел обучение, его одели, обули, выплачивали зарплату, возили за границу для повышения квалификации и обучения на иностранной технике, а потом человек говорит, что отказывается идти на позицию и выполнять задачи.

"Максимум, что командир может сделать в этой ситуации — просто снять зарплату. А государство же рассчитывало на человека", — пояснил он.

Горбенко не видит смысла держать таких лиц в рядах ВСУ, зато лучше эти средства направить на дополнительную мотивацию ребят, которые хотят воевать и защищать страну.

Напомним, 10 марта глава "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что на следующей неделе в Раде рассмотрят ключевые правки к законопроекту о мобилизации. В частности, по мобилизации мужчин, которые ухаживают за лицами с инвалидностью, и вопрос об отсрочке аспирантов.

Ранее сообщалось, что в случае принятия правки №4047 к законопроекту о мобилизации и самого документа в ряды ВСУ могут мобилизовать мужчин с 18 до 60 лет, которые уволились со службы.