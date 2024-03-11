Оружейники РФ усилят комплекс С-400 с помощью РЛС "Енисей" дальностью до 600 км (фото)

Важнейшей особенностью новой РЛС являются модули 96Л6-ВП, которые могут быть размещены на фермовых вышках высотой до 20 метров. Это позволяет скрыто размещать С-400 на лесных ландшафтах.

ВВС России планируют расширить функциональные возможности своих зенитно-ракетных комплексов С-400 благодаря радиолокационной станции 96Л6-ЦП "Енисей", которая изначально предназначалась для комплекса С-350. Производство передовой российской автономной системы распознавания целей "Енисей" было завершено концерном "Алмаз-Антей". Об этом 11 марта сообщили обозреватели Bulgarian Military.

О создании новой РЛС стало известно из репортажа о визите главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на предприятие "Алмаз-Антей". Министр заявил, что перед комплексами ПВО стоит задача по выявлению и уничтожению широкого спектра угроз, включая беспилотники и системы HIMARS.

Предназначение и возможности РЛС

По информации российских источников, станция "Енисей" предназначена для обработки баллистических целей, а сопряжение с комплексом С-400 возможно посредством автоматизированной системы "Поляна-Д4М1", которая предназначена для сбора, обработки радиолокационной информации, оповещения о воздушной обстановке, управления дежурными силами ПВО и т.д.

РЛС 96Л6-ЦП представлена двумя отдельными полотнами активных ФАР — приемным и излучающим на базе арсенид-галлиевых СВЧ-транзисторов и аттенюаторов. Благодаря этому система якобы обладает широкими возможностями по обнаружению и сопровождению целей на расстоянии до 600 километров.

Как работает "Енисей"

Система "Енисей" работает за счет излучения радиоволн, которые попадают в потенциальные цели и отражаются от них на радаре. Блок обработки данных системы анализирует эти возвращенные сигналы, чтобы определить местоположение, скорость и направление движения цели.

Затем на основе характеристик возвращенного сигнала система может определить тип цели. После распознавания цели РЛС может отслеживать ее перемещение и в режиме реального времени предоставлять информацию о ее местоположении и курсе. Получив эту информацию, командно-диспетчерский пункт координирует соответствующие ответные действия.

Модуль радиолокационной станции "Енисей"

Эксперты отмечают, что функции РЛС "Енисей" крайне важны для систем С-400, которая часто развертывается в сложной и быстро меняющейся боевой обстановке. Так, во время войны в Украине были случаи, когда российские системы ПВО непреднамеренно сбивали некоторые собственные самолеты.

Поэтому благодаря автономной системе идентификации С-400 может повысить процент поражения, сосредоточившись на подтвержденных целях противника.

Опасность С-400 с новой РЛС

Станции 96Л6-ЦП обладают важнейшей технической деталью, а именно: модулями 96Л6-ВП, которые могут быть размещены на фермовых вышках высотой до 20 метров. Это обеспечивает зенитно-ракетным батареям С-350, либо С-400 возможность скрытного боевого дежурства на лесном ландшафте без включения активных режимов центрального радиолокационного поста 96Л6-ЦП, а также многофункциональной РЛС 50Н6А.

Более того, если верить российским разработчикам, "Енисей" способен обнаружить баллистические цели с эффективной площадью рассеивания (ЭПР) 0,05 кв. м на удалении до 200 км. Теоретически это значит, что на таком расстоянии РЛС способна засечь американский F-22, который по некоторым данным имеет ЭПР в 0,3 кв. м.

"Енисей" обладает еще одной характеристикой — это сопровождение целей на высоте свыше 100 км, которые передвигаются на скорости до 4800 м/с.

Напомним, 1 марта стало известно, что в России была открыта производственная линия по выпуску мобильного контрбатарейного радиолокационного комплекса "Зоопарк-1М". Система предназначена для обнаружения и точного определения позиций артиллерии и ракетных установок противника.