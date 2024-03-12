Украина остановила наступление России, ситуация значительно лучше, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля "покинул реальный мир", если позволяет себе бить баллистической ракетой в нескольких сотнях метров от лидера европейского государства.

Наступление России остановлено, а ее армия "теряет большое количество своих жизненно важных сил". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV в понедельник, 11 марта.

Главы государства оптимистично оценил состояние дел на фронте.

"Ситуация значительно лучше, чем была в течение последних трех месяцев", — приводит цитату президента французский вещатель.

Зеленский поделился определенными проблемами, которые имела Украина.

"У нас были некоторые трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников", — сказал президент.

В то же время, несмотря на остановку наступления РФ, Зеленский признал, что ситуация может измениться через "месяц или неделю", если украинская армия не получит достаточной поддержки.

Также глава государства прокомментировал захват Авдеевки. По его словам, российская армия не завоевала город, а уничтожила его и уже потом зашла.

Путин "покинул реальный мир"

В интервью президент Украины прокомментировал российский удар, который произошел во время его визита в Одессу с премьер-министром Греции. По его словам, Путин "покинул реальный мир".

"Он намеревался стрелять в меня? Сегодня это не имеет значения ... Когда ты бьешь баллистической ракетой за несколько сотен метров рядом с европейским лидером, я считаю, я считаю, что ты, видимо, очень болен", — сказал украинский президент.

Напомним, в интервью телеканалу BFMTV Владимир Зеленский также прокомментировал слова французского президента Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину. По его словам, государство не нуждается в иностранных войсках на территории страны, но Киев приветствовал бы "тренеров" и "технический персонал" из стран-членов НАТО.

11 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять своих военнослужащих в Украину. Он намекнул, что Макрон совершил ошибку, говоря о "стратегической неоднозначности" относительно возможного развертывания западных войск.