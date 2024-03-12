"Есть погибшие офицеры": в ГУР рассказали о покушениях на Буданова (видео)

Каждый украинец, который имеет четкую проукраинскую позицию и противостоит российским оккупантам, является мишенью для врага, считает представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Представитель Главного управления Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что на генерала Кирилла Буданова было совершено более десяти попыток серьезных покушений, в результате которых были погибшие украинские офицеры. Об этом он сообщил в интервью FREEДОМ.

Юсов отметил, что он не главная российская цель. Однако большое количество попыток покушений готовилось и осуществлялось на военно-политическое руководство Украины. Прежде всего речь идет о президенте Украины, руководителях спецслужб.

"На генерала Буданова было совершено более 10 попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние десять лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", — рассказал Андрей Юсов.

По его словам, мишенью России также является каждый украинец, который имеет четкую проукраинскую позицию и противостоит всеми методами, которые ему доступны, российским оккупантам.

Покушения на Кирилла Буданова: что известно

9 июня представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что руководитель разведки Кирилл Буданов является одной из главных целей для России. В частности, с начала вторжения на него было совершено более десяти покушений.

Зато Кирилл Буданов в документальном проекте "Год. За кадром" заявил, что "охота" на него — это самая высокая оценка любого профессионала специальной деятельности.

Напомним, 8 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что глава Кремля Владимир Путин пытался его убить более десяти раз. По словам Зеленского, он находится в таких же обстоятельствах, как и другие украинцы, которые ежедневно страдают от обстрелов и агрессии РФ.