Общая стратегия РФ сдвигается в сторону ядерных сил: опубликован доклад разведки США

Американцы предполагают, что Путин не хочет прямого военного конфликта с НАТО. В то же время он может применить ядерное оружие поскольку войска РФ не могут добиться в Украине быстрой и решительной победы.

Россия остается стойким и боеспособным противником в широком спектре областей, в том числе и в плане военного противостояния. Однако общая стратегия РФ сдвигается в сторону ядерного вооружения, которое может быть применено из-за неспособности Москвы добиться быстрых и решительных побед в Украине. Об этом говорится в докладе американской разведки по основным угрозам безопасности США.

В документе отмечено, что Россия будет продолжать отстаивать свои интересы разными способами, в том числе провокационными и конфронтационными и оказывать влияние на другие страны на постсоветском пространстве в той или иной степени. Для реализации своих планов и укреплению военной мощи Москва активно налаживает с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Между тем Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и будет продолжать асимметричную деятельность ниже порога военного конфликта.

Относительно ситуации на театре военных действий в Украине американская разведка сообщает, что РФ понесла большие военные потери, чем когда-либо со времен Второй мировой войны, в том числе около 300 000 живой силы, тысячи танков и боевых бронированных машин.

"Российские военные сталкивались и будут сталкиваться с проблемами истощения, нехватки личного состава и морального духа, хотя использование мин, подготовленных оборонительных позиций и непрямого огня помогло им сдержать наступательные действия Украины в 2023 году", — говорится в отчете.

Вместе с тем у США остаются опасения, что президент Владимир Путин может применить ядерное оружие, так как российские вооруженные силы неспособности добиться быстрых побед над украинской армией, которая, ко всему прочему, наносит удары по территории РФ.

Таким образом Москва будет больше полагаться на ядерное и противокосмическое оружие и возможности стратегического сдерживания, так как после потерь в Украине россияне работают над восстановлением своих сухопутных сил.

"Россия продолжит модернизировать свой потенциал ядерного оружия и сохранит самые крупные и разнообразные запасы этого вида вооружения", — пишут докладчики.

Перспективы Москвы

Нынешняя ситуация на украинских фронтах, отмечают докладчики, играет в пользу стратегических военных преимуществ России и все больше сдвигается в пользу Москвы. Этому способствует значительное наращивание производственных мощностей ОПК, позволяющее нарастить выпуск вооружения и боеприпасов, что позволит в свою очередь выдержать длительную и интенсивную войну.

При этом новых мобилизационных мероприятий Москва может избежать, так как в РФ якобы продолжается успешный набор военнослужащих по контракту — для этого Кремль предлагает военным значительные льготы, манипулируя пропагандой о войне в Украине.

В то же время разведка США предполагает, что общие планы России по развертыванию более крупных сухопутных сил наверняка провалятся, хотя оснований для таких выводов американской разведкой предоставлено не было.

Напомним, по информации издания РБК, Китай предложил ядерным державам заключить соглашение, которое предусматривает отказ от нанесения удара первыми, однако Москва на такое предложение ответила отказом.