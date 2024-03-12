Российский НПЗ "Лукойла" остановил работу после атаки дронов (фото)

На технической установке приостановлена работа в связи с "инцидентом", который произошел 12 марта.

На нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Нижегородской области остановили работу. В пресс-службе компании сообщили подробности.

Работники прилагают усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". На технической установке приостановлена работа в связи с "инцидентом".

Российские чиновники сообщили об атаках на ряд энергетических объектов, в том числе пожар на "Лукойле". Источники в отрасли на условиях анонимности сообщили агентству Reuters, что главный блок перегонки сырой нефти (AVT-6) на NORSI был поврежден во время нападения, что означает, что по крайней мере половина производства нефтеперерабатывающего завода остановлена. В "Лукойле" от комментариев отказались.

Как информирует агентство со ссылкой на источники в отрасли, NORSI перерабатывает около 15,8 миллионов тонн российской сырой нефти в год, или 5,8% от общего объема переработанной нефти.

Взрывы в областях РФ и НПЗ 12 марта

Российские Telegram-каналы 12 марта сообщили, что БПЛА атаковал нефтебазу в Нижегородской области. Дрон БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти. На территории начался пожар.

Также относительно атаки БПЛА сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. Он сообщал, что якобы украинский дрон сбросил в области четыре бомбы. В результате атаки без света остались несколько населенных пунктов.

Кроме того, губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил, что в Орле произошло падение БПЛА. Он рассказал, что атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. Это могла быть нефтебаза. В результате удара пострадавших нет.

Напомним, 12 марта росСМИ сообщили подробности боя с ДРГ на границе. В РФ заявили, что системы ПВО якобы перехватили 7 дронов, 8 реактивных снарядов РСЗО Vampire и одну ракету "Точка-У".