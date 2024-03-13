Смогли сэкономить: как Пентагон нашел средства на помощь Украине

Пресс-секретарь Минобороны Пэт Райдер заявил, что 300 млн долларов смогут закрыть насущные потребности Сил обороны, но без финансирования Конгресса дальше помогать будет трудно.

Пентагон анонсировал первый пакет военной помощи в 2024 году. Украина получит вооружений на 300 млн долларов. В Минобороны США во время брифинга объяснили, откуда взялись средства несмотря на отсутствие решения Конгресса.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что Украина получит 55 пакет военной помощи, который сосредоточится на насущных потребностях украинской армии в боеприпасах. Палата представителей США до сих пор не приняла законопроект о финансировании Украины, Израиля и Тайваня. Украина в проекте закона может получить более 60 млрд долларов. Несмотря на это Пентагон нашел возможность выделить 300 млн долларов.

"Чтобы было понятно, мы смогли выделить этот пакет благодаря экономии по контрактам на замену оборудования от предыдущих поставок для Украины. Благодаря этому мы смогли сегодня позволить новый пакет помощи для Украины без дополнительного существенного влияния на готовность американской армии", — пояснил Райдер.

Также он добавил, что Пентагон все равно нуждается в дополнительных средствах, потому что выделенный пакет помощи является далеко не последним и не таким большим, чтобы удовлетворить все потребности Сил обороны. Единственным вариантом решения проблемы является принятие финансирования Конгрессом.

В Defense Express добавляют, что такое объяснение вызывает вопросы, потому что летом 2023 года такой параметр как стоимость замены переданного оружия признали ошибкой. Однако Пэт Райдер добавил, что поставки помощи Украине — это одна финансовая программа, а замена переданного оружия — другая.

Напомним, 7 марта Джон Кирби заявил, что Штаты ищут другие возможности для поддержки Украины из-за затягивания с решением о помощи.

3 марта СМИ писали, что за помощь Украине в Конгрессе проголосуют до середины марта — начала апреля.