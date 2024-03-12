БПЛА атаковал здание администрации Белгорода: есть разрушения и пострадавшие (фото, видео)

Во время атаки пострадали две женщины, одна получила осколочные ранения, а у другой — контузия, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

12 марта беспилотный летательный аппарат атаковал здание администрации Белгорода (Российская Федерация). Об этом сообщили в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

"Беспилотник атаковал здание администрации Белгорода", — говорится в сообщении.

После удара дрона в здании наблюдаются выбитые стекла и двери.

Информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, во время атаки пострадало два человека — женщина получила осколочные ранения, еще один — контузию.

"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию", — сказал Вячеслав Гладков.

Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме этого, Гладков отметил, что из-за взрыва в здании выбило окна и изуродовало фасад. Оперативные службы работают на месте инцидента.

Фото: Мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: Мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: Мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: Мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: Мэр Белгорода Валентин Демидов

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, БПЛА врезался во входную группу здания, в результате чего посечены окна и фасад.

"Здание администрации города повреждено в результате взрыва БПЛА. Одна сотрудница мэрии получила осколочные ранения, она госпитализирована. Вторая — контузию — медики оказывают помощь на месте. Устройство врезалось во входную группу здания. Посечены окна, фасад", — пояснил он.

Напомним, 12 марта OSINT-расследователь с ником Neonhandrail рассказал, что во время атаки БПЛА был поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области России. В результате чего он не будет работать на полную мощность.

В тот же день стало известно, что в Ивановской области России разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Он упал на территории кладбища, недалеко от аэродрома.