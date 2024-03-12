Запад пытается использовать Армению против РФ: Кремль готовит жесткий ответ Еревану, — ISW

По словам аналитиков, Армения продолжает дистанцироваться от России и подавать сигналы о заинтересованности в укреплении отношений с Западом. Поэтому от Москвы стоит ждать ответных действий.

Представители российского МИД заявили, что Запад намерен использовать Армению в качестве инструмента против России. Аналитики "Института изучения войны" считают это заметной эскалацией в российской информационной кампании. Об этом сообщается в сводке ISW за 11 марта.

Аналитики отметили, что в российских СМИ раскритиковали попытки Армении дистанцироваться от РФ в сфере безопасности. Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи 10 марта высказался о том, что страна признает решение Армении, "по сути", заморозить участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "в свете угроз отношений со стороны России". Представители Великобритании при этом говорят, что это еще не выход Армении из ОДКБ.

Российские дипломаты заявили, что такие слова были "прямым подтверждением" стремлений Запада использовать Армению как инструмент против Москвы и его масштабной антироссийской кампании на постсоветском пространстве и Южном Кавказе.

Представители МИД РФ призвали власти Армении "всерьез задуматься". Представители российского правительства высказались с критикой в адрес Еревана после заявления президента Армении Никола Пашиняна, который 22 февраля сказал, что Армения, "по сути", заморозила свое участие в ОДКБ.

По мнению аналитиков ISW, Кремль, вероятно, готовит более жесткий и скоординированный ответ, так как Армения продолжает дистанцироваться от России и подавать сигналы о заинтересованности в укреплении отношений с Западом.

Напомним, что 12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если не получит ответа по зоне ее ответственности.

Также сообщалось, что Армения собирается выдворить российских пограничников из аэропорта Еревана.