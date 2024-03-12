Террор не останется безнаказанным: детали ракетного удара по Кривому Рогу (фото, видео)

По словам начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, количество погибших выросло до 3 человек, а травмы получили 38 местных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Кремль уже не вылечить от зла, но безнаказанным противник не останется.

Вечером 12 марта российские оккупанты атаковали город Кривой Рог в Днепропетровской области. В результате десятки человек получили ранения, а еще несколько — погибли. Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре.

По данным Воздушных сил ВСУ, в 18:35 в небе был зафиксирован воздушный объект в направлении Кривого Рога. Предварительно речь про управляемую авиационную ракету Х-59.

Немного позже в городе прозвучали сильные взрывы и к месту происшествия поехали кареты скорой помощи, как рассказал корреспондент Фокуса.

Глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сначала сообщил, что после ракетного удара ВС РФ произошел пожар в многоэтажном здании. В результате трое человек скончались, а еще несколько десятков получили ранения разной тяжести.

"Известно уже о 10 детях, пострадавших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу. В общем — 38 раненых. Россия — страна-террорист", — написал Сергей Лысак в 20:54.

Отдельно было отмечено, что спасательные работы в поврежденных зданиях продолжаются и количество пострадавших продолжает увеличиваться. В частности пострадало огромное количество детей, которым уже оказывают медицинскую помощь.

Председатель городского Совета обороны Александр Вилкул также поделился, что один из снарядов или его часть попал в крышу пятиэтажного здания в Металлургическом район.

Всего попаданий было как минимум три, в том числе и в девятиэтажное жилое здание, что и привело в результате к трагедии.

Не оставил без внимания этот случай и президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он опубликовал видеоролик с места трагедии и поделился некоторыми подробностями.

"Сейчас продолжается спасательная операция в Кривом Роге. Последствия российской ракетной атаки. Разрушения в девятиэтажном жилом доме. Много раненых, среди них тяжелые… Под завалами ищут людей. Работы будут продолжаться сколько нужно", — говорится в сообщении.

В вечернем обращении к народу, комментируя удар по Кривому Рогу, он заявил, что украинская сторона будет наносить России потери в ответ и это вполне справедливо.

"Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины — для разных народов наши действия сейчас спасительны", — заявил президент Украины.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале добавил, что цифры по пострадавшим и погибшим не являются окончательными, ведь поисково-спасательные работы продолжаются.

Сотрудники ГСЧС, полиции и просто неравнодушные мирные жители спасают заблокированных в квартирах людей. Продолжаются поиски тех, кто может быть под завалами. Четырех удалось спасти.

Местные жители в комментарии журналистам "Суспiльного" поделились деталями о первых минутах после взрыва ракеты. Ангелина в момент атаки была дома вместе со своим сыном, как вдруг их спокойствие нарушили российские оккупанты.

"Мы лежали, я сына хотела уже разбудить, когда внезапно услышали взрывы. Мы быстро побежали прятаться в туалете, между двух стен. В квартире все повылетало, все выбито, все в обломках", — рассказала она.

Напомним, накануне в этот же день российские оккупанты атаковали Харьковскую область. По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты нанесли удары по региону ракетами С-300 и в одном из районов прозвучало сразу три взрыва. Предварительно пострадавших нет.