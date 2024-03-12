"Мы нанесем России ответные удары": Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога (видео)

По словам президента Украины, в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Хотя их уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют.

Вечером во вторник, 12 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке Кривого Рога, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в официальном телеграм-канале.

Он отметил, что в Кривом Роге продолжается спасательная операция — разрушена часть 9-этажного дома, перекрытия между этажами, произошло возгорание. На месте много пострадавших и есть погибшие.

"Мы будем наносить российскому государству ответные потери — вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют", — подчеркнул Зеленский.

Он пообещал, что Россия и в дальнейшем будет терять — только это может сделать ее безопасной для соседей.

"Не только для Украины — для разных народов наши действия сейчас спасительные", — подчеркнул президент.

Кроме того, в обращении Зеленский упомянул о предварительных результатах недавнего применения украинских дронов.

"Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность — это реальное приближение безопасности для всех", — подчеркнул глава государства.

Заметил президент и о том, что на фронте есть нужная для Украины динамика действий, отметив что главнокомандующий Александр Сырский сейчас находится на фронте.

Обстрел Кривого Рога

Около 20:00 12 марта председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем телеграм-канале написал, что из-за вражеской атаки на Кривой Рог в городе загорелись два дома — пяти- и девятиэтажка.

Несколько позже председатель Днепропетровской ОГА сообщил о трех погибших. По его словам, постоянно увеличивается общее число пострадавших — сейчас их 36, как и количество детей среди них — их уже 10.

Напомним, накануне в этот же день российские оккупанты атаковали Харьковскую область. По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты нанесли удары по региону ракетами С-300, и в одном из районов прозвучало сразу три взрыва. Предварительно пострадавших нет.