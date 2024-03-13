Хотят сорвать выборы: Путин прокомментировал масштабный рейд РДК и ЛСР

По словам главы Кремля, такие атаки добровольческих батальонов происходят якобы "на фоне неудач Украины на линии соприкосновения" и рассчитаны на "информационный эффект".

ППрезидент РФ Владимир Путин заявил, что вторжение бойцов Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона в Курскую и Белгородскую области является попыткой нарушить избирательный процесс и приобрести преимущество для возможных дипломатических переговоров о территориальном обмене. Об этом российский лидер заявил в интервью российским журналистом Дмитрием Киселевым, передает издание "РИА Новости".

"Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе — это информационный эффект, о котором я уже сказал. Но третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это", — заявил Путин.

Он уточнил, что, с другой стороны, подобные инциденты, по его мнению, происходят в контексте неудач Украины на фронте и направлены на достижение информационного воздействия.

Путин также утверждает, что среди добровольцев присутствуют иностранные наемники.

"Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами — вот последний доклад генерального штаба — где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", — сказал он.

Отметим, что в этом же интервью Путин заявил о готовности страны к возможной ядерной конфронтации. В своем выступлении он решил подчеркнуть готовность России к возможной ядерной войне, обращая внимание как на военные, так и на технические аспекты этой подготовки.

А также российский президент заявил, что польские власти стремятся помочь Украине, так как у поляков на Украину "свои далеко идущие планы".

Напомним, 12 марта бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. По его словам, легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон прорвались на территорию региона.

Позже в РДК показали, как их танк прорвал государственную границу РФ и атаковал. Российские добровольцы на танке сделали три выстрела в разные стороны на территорию РФ. В пресс-службе РДК не отметили, в какой области это произошло.