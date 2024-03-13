Российский "Искандер" прошел модернизацию: какую начинку получили ракеты (фото)

В обломках найденной в одной из областей Украины ракеты обнаружено устройство для защиты навигационных сигналов от помех, которое по своему строению напоминает цифровые модули "Комета".

Ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" прошли незначительную модернизацию. Как сообщили 12 марта ведущие украинского Telegram-канала "Полковник ГШ, инженеры усилили ракеты 9М723 малогабаритными адаптивными антенными решетками (МААР) серии "Комета" для защиты навигационных сигналов от помех.

В публикации говорится, что российские оружейники вместо контейнера с ложными целями в хвостовой части ракеты установили дополнительные модули спутниковой навигационной системы, которые напоминают по своему строению цифровые модули "Комета".

Обозреватели "Милитарного" в связи с этим пишут, что модули "Комета" обнаружили в обломках 9М723, которые нашли в одной из областей. На канале были опубликованы соответствующие фото ракеты, оснащенной такими модулями.

"Такое количество антенн должно обеспечивать высокий уровень подавления сигнал радиоэлектронных систем и может одновременно нейтрализовать несколько источников помех", — отмечают эксперты.

Модули "Комета" в хвостовой части российской ракеты комплекса "Искандер"

Кратко о МААР "Комета"

Четырехэлементная МААР серии "Комета" предназначена для решения навигационных задач в условиях наличия создаваемых и непреднамеренных помех. Устройство обеспечивает защиту навигационных сигналов ГНСС диапазона L1 с открытым доступом, куда входят системы ГЛОНАСС, GPS, Galileo, и SBAS. Антенны этой серии, как утверждают источники, повышают помехоустойчивость на 40-50 дБ, что равнозначно уменьшению радиуса подавления в 100-300 раз.

Серия российских цифровых антенных решеток "Комета"

Модуль МААР Комета-М

Серия МААР "Комета" изготавливается в нескольких конструктивных исполнениях, имея при этом различные версии. В частности существует модуль, где установлено четыре антенных элемента, установленный в одном корпусе. Это позволяет получать пространственную информацию о направлении прихода излучения помех и его компенсацию. Кроме того, существуют образцы, где установлено восемь антенных элементов.

Адаптивная антенная решетка "Комета" в новой конфигурации

Обозреватели отмечают, что модули версии "Комета-М" россияне использовали в своих беспилотниках еще в 2022 году. А недавно стало известно, что ими усилили защиту сигнала авиационных бомб.

Ранее сообщалось, что российским производителям удалось увеличить выпуск ракет до 130 единиц в месяц. По словам замглавы ГУР Вадима Скибицкого, речь идет о ракетах класса "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-32 и "Кинжал".