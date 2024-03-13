Российский "Искандер" прошел модернизацию: какую начинку получили ракеты (фото)
В обломках найденной в одной из областей Украины ракеты обнаружено устройство для защиты навигационных сигналов от помех, которое по своему строению напоминает цифровые модули "Комета".
Ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" прошли незначительную модернизацию. Как сообщили 12 марта ведущие украинского Telegram-канала "Полковник ГШ, инженеры усилили ракеты 9М723 малогабаритными адаптивными антенными решетками (МААР) серии "Комета" для защиты навигационных сигналов от помех.
В публикации говорится, что российские оружейники вместо контейнера с ложными целями в хвостовой части ракеты установили дополнительные модули спутниковой навигационной системы, которые напоминают по своему строению цифровые модули "Комета".
Обозреватели "Милитарного" в связи с этим пишут, что модули "Комета" обнаружили в обломках 9М723, которые нашли в одной из областей. На канале были опубликованы соответствующие фото ракеты, оснащенной такими модулями.
"Такое количество антенн должно обеспечивать высокий уровень подавления сигнал радиоэлектронных систем и может одновременно нейтрализовать несколько источников помех", — отмечают эксперты.
Кратко о МААР "Комета"
Четырехэлементная МААР серии "Комета" предназначена для решения навигационных задач в условиях наличия создаваемых и непреднамеренных помех. Устройство обеспечивает защиту навигационных сигналов ГНСС диапазона L1 с открытым доступом, куда входят системы ГЛОНАСС, GPS, Galileo, и SBAS. Антенны этой серии, как утверждают источники, повышают помехоустойчивость на 40-50 дБ, что равнозначно уменьшению радиуса подавления в 100-300 раз.
Серия МААР "Комета" изготавливается в нескольких конструктивных исполнениях, имея при этом различные версии. В частности существует модуль, где установлено четыре антенных элемента, установленный в одном корпусе. Это позволяет получать пространственную информацию о направлении прихода излучения помех и его компенсацию. Кроме того, существуют образцы, где установлено восемь антенных элементов.
Обозреватели отмечают, что модули версии "Комета-М" россияне использовали в своих беспилотниках еще в 2022 году. А недавно стало известно, что ими усилили защиту сигнала авиационных бомб.
Ранее сообщалось, что российским производителям удалось увеличить выпуск ракет до 130 единиц в месяц. По словам замглавы ГУР Вадима Скибицкого, речь идет о ракетах класса "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-32 и "Кинжал".