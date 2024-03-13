Мобилизация в Украине: кого из мужчин с инвалидностью могут призвать в ВСУ

Иногда военкоматы могут не знать о том, что то или иное лицо имеет инвалидность. Поэтому мужчины должны сообщать ТЦК и СП об изменениях персональных данных в течение семи дней.

Работники ТЦК и СП могут вручать повестки лицам с инвалидностью, в частности для уточнения военно-учетных данных. Нюансы объясняет медиа Varosh.

Основной целью повесток в ТЦК и СП является обновление личной информации. Иногда документ могут вручить мужчине с инвалидностью.

"Если человек получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности знать не могут", — говорится в сообщении.

В Постановлении Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года говорится о том, что в случае изменения персональных данных военнообязанные граждане должны сообщить об этом ТЦК в течение семи дней. Поэтому, если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, подобных случаев было бы меньше.

Предоставление отсрочек от мобилизации

Издание отметило, что большой частью работы ТЦК является предоставление отсрочек тем, кто имеет соответствующие основания для этого. Поэтому мужчины должны приходить в военкомат и получать отсрочку, чтобы упростить ведение учета.

Мужчины с инвалидностью не подлежат мобилизации: что говорит законопроект

Журналисты OBOZ.UA напомнили, что согласно новому законопроекту о мобилизации, мужчины с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу. Также не будут призывать лиц, которых ВВК признала временно непригодными для службы на период от шести до 12 месяцев. После завершения этого срока мужчины должны снова пройти ВВК.

Однако мужчины с инвалидностью имеют право проходить военную службу по контракту. Также новый законопроект о мобилизации предлагает, чтобы ВВК больше не выдавали заключения об ограниченной пригодности к службе. Зато ограниченно годные лица должны будут пройти переосвидетельствование.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что забронировать от мобилизации можно будет граждан, которые получают официальную зарплату на уровне средней или выше средней в отрасли. Правительство сейчас работает над будущей системой бронирования.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский сообщил, что мужчины, которые получают высшее образование, имеют право на отсрочку. По его словам, для уклонистов устранят возможность злоупотреблять этим правом.