США выделяют $300 млн военной помощи для Украины: что именно вошло в новый пакет

Без дополнительного финансирования, отметили в Пентагоне, ведомство будет по-прежнему испытывать трудности с удовлетворением потребностей Украины в военном потенциале, в то время, когда Россия продолжает свои атаки на украинские войска и города.

Администрация президента США Джо Байдена 12 марта одобрила очередной пакет военной помощи Украине на сумму 300 млн долларов. В новый пакет войдут противотанковые ракеты, артиллерийские боеприпасы, в том числе к реактивным системам HIMARS, боеприпасы к стрелковому вооружению и т.д. Об этом с подробностями сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

Общая стоимость всех наименований пакета достигает 300 млн долларов, которые выделяются по программе прямых поставок из запасов армии США (PDA).

"Этот пакет президентских полномочий… оценивается до 300 миллионов долларов и включает в себя возможности для непосредственной поддержки противовоздушной обороны Украины, артиллерии, а также требования к противотанковым средствам", — говорится в пресс-релизе Пентагона.

В частности, в рамках данного уже 55-го пакета военной помощи Вооруженные силы Украины получат:

ракеты для ПЗРК Stinger;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

боеприпасы для артиллерии калибра 155 мм, включая "кассетные" (DPICM);

боеприпасы для артиллерии калибра 105 мм;

противотанковые гранатометы AT-4;

дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия;

боеприпасы для расчистки заграждений;

запасные части, оборудование для технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне также отметили, что без дополнительного финансирования оборонное ведомство будет по-прежнему испытывать трудности с удовлетворением потребностей Украины в потенциале, в то время, когда Россия продолжает свои атаки на украинские войска и города.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 февраля заявил, что в администрации президента США не считают лучшим способом предоставление военной и экономической помощи Украине в виде кредита. По его словам, просить Киев взять на себя долговые обязательства прямо сейчас будет не лучшим вариантом.