"Гибрид антиквариата и современных технологий": в Украине модернизировали ЗРК "Стрела-10"

Специалисты КБ "Технари" смогли интегрировать новую систему оптики, чтобы комплекс стал эффективным против российских дронов по типу Zala, Ланцет и Supercam.

Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" прошел модернизацию, которая расширила его возможности в борьбе с дронами. Об этом сообщает Defence Blog.

В Украине недостаточно современных средств ПВО, поэтому в виду дефицита модернизируются имеющиеся комплексы. Одним из них является ЗРК "Стрела-10", который был представлен в 1970-х годах. Сейчас система считается устаревшей, и не отвечающей современным требованиям на поле боя. Несмотря на то, что ЗРК разрабатывали как машину для борьбы с целями на малой высоте, она практически бессильна против современных беспилотников, пишут в издании.

Специалисты "КБ Технари" провели модернизацию старой советской системы. Для этого они установили электрооптический визир "Валли" на элементной базе 2023 года. По словам разработчика Геннадия Сулдина, такое сочетание систем дало вторую жизнь ЗРК "Стрела-10".

"Такой странный гибрид антиквариата и современных технологий дал неожиданный результат — возможности 50-летней "Стрелы" внезапно раскрылись почти на 100%. Как оказалось, Стрела-10 таки может сбивать! Прототип Валли на 6 недельных испытаниях в бою обеспечил обнаружение и уничтожение 5 п**орских БПЛА Zala, Ланцет и Supercam", — сообщил разработчик.

Также он добавил, что комплекс "Валли" начнут планово поставлять подразделениям противовоздушной обороны Юга.

Напомним, 11 марта СМИ писали, что Канада до сих пор не передала Украине ЗРК NASAMS из-за проблем с разрешением на экспорт от США.

27 февраля в РФ заявили, что ЗРК С-500 является комплексом, способным перехватывать гиперзвуковые цели.