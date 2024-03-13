Израиль готовится защищать энергосистему страны на опыте войны в Украине

Израильские энергетики рассматривают сценарий, при котором в результате атак боевиков "Хезболлы" без электричества могут остаться 60% пансионатов для пожилых.

Министр энергетики Израиля Эли Коэн созвал экстренное заседание для обсуждения подготовки к сценарию возможного блэкаута в стране. В ходе совещания был рассмотрен сценарий, при котором в результате террористических атак "Хезболлы" без электроэнергии могут оказаться 60% домов престарелых в Израиле. Об этом 13 марта сообщил израильский общественный телеканал Кан-11.

Участники совещания пришли к выводу, что сценарий перебоев в энергоснабжении такого масштаба в результате ударов со стороны ливанских боевиков маловероятен, однако ведется необходимая подготовка к массовым отключениям электроэнергии, которые могут продляться от 24 до 48 часов.

Между тем отмечается, что израильские специалисты провели консультации с коллегами из Украины с целью изучения опыта эксплуатации энергосистем в условиях авиаударов со стороны российской армии.

Кроме того, специалисты прогнозируют, что в Израиле возрастет потребность в альтернативных видах топлива, чтобы в случае начала войны иметь возможность эксплуатировать электростанции. В рамках подготовки к конфликту с "Хезболлой" энергетическая компания "Хеврат Хашмаль" закупила значительное количество угля и альтернативных видов энергоносителей, а частные производители электроэнергии приняли участие в подготовке к эксплуатации электростанций в военное время.

Атака "Хезболлы"

По информации израильских СМИ, во вторник,12 марта, базирующаяся в Ливане группировка "Хезболла" запустила 100 ракет по Голанским высотам из реактивных систем залпового огня. Как отмечают журналисты, это одна из самых масштабных атак на Израиль со стороны Ливана с момента начала военной операции в секторе Газа.

Атака проводилась двумя волнами. Для перехвата первых 70 ракет, израильтяне задействовали системы ПРО "Железный купол". Ракеты же второй волны атаки боевиков упали на открытой местности. При этом отмечается, что массированный ракетный удар последовал после ночных авиаударов ЦАХАЛ по объектам террористов в районе города Баальбек.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты подготовили отправку около 1000 единиц гравитационных бомб Mk-82, чтобы поддержать Израиль, как ключевого союзника на Ближнем Востоке. Поставка будет реализована на фоне продолжающейся операции ЦАХАЛ против палестинских террористов в секторе Газа.