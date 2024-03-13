Лежат посреди деревьев: журналист опубликовал последствия рейда РДК и ЛСР под Шебекино (карта)

В сети опубликовали подтверждение потерь ВС РФ в боях в Белгородской области. Бой состоялся посреди леса в 10 км от украинской границы.

Командование ВС РФ "забыло" о военных, которые встретились с проукраинскими российскими добровольцами 12 марта. Добровольцы начали рейд на территорию Белгородской и Курской областей, а местные жители сняли последствия боевых действий посреди леса. Кадры из Белгородской области опубликовал журналист Владимир Золкин в Telegram-канале.

Видео снято оператором, который едет по лесной дороге. В кадр попадают минимум четверо российских военных — они не шевелятся, лежат на земле. В заметке Золкина указывается, что на записи — лес возле села Нежеголь в Белгородской области.

Фокус не публикует кадры, размещенные в соцсети, по этическим соображениям.

Нежеголь — село, расположенное в 7 км к востоку от Шебекино. Расстояние до украинской границы — около 10 км. Российские власти 12 марта заявили, что в данной местности во время боев 12 марта действительно погибло четверо военных из "Росгвардии", такое же количество (четыре или, по другим данным, 10) получили ранения.

Рейд РДК и ЛСР — ситуация возле Нежеголь и Шебекино 13 марта Фото: DeepStateMAP

Рейд РДК и ЛСР — детали

Отметим, утром 12 марта в бойцы "Российского добровольческого корпуса" (РДК), "Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" прорвались на территорию Белгородской области РФ. Местные жители публиковали видео, на которых зафиксировали продвижение бронетехники, над которой развевался флаг Европейского Союза. Также были слышны звуки стрельбы на улицах населенных пунктов.

Позже российские добровольцы сообщили, что атакуют также в Курском направлении. В частности, подбили российский БТР в селе Теткино. К вечеру бойцы РДК заявили, что установили полный контроль над населенным пунктом.

Тем временем события прокомментировали в ГУР Минобороны. Представитель украинской разведки объяснил, что россияне имеют полное право по своему усмотрению действовать на территории своей страны. Также сообщил, откуда у них бронетехника: ее "затрофеили" в боях с российскими оккупационными войсками.

Представитель ЛСР в свою очередь заявил, что цель добровольцев — "присоединиться" к выборам президента РФ, которые должны состояться 15-17 марта. Российские власти сообщили населению, что полностью отбили попытку прорыва. Во время вооруженного столкновения ВС РФ якобы обезвредили сотни "диверсантов" и два десятка БТР.

Напоминаем, утром 13 марта бойцы РДК опубликовали фото с Теткино и сообщили, что там продолжается бой. Также в сети разместили кадры столкновения с регулярными подразделениями ВС РФ в Курской области.