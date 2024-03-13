"Ни возраста, ни пола": пропагандист "Тринадцатый" призвал убивать украинских детей (фото)

По словам пропагандиста Егора Гузенко, украинские дети уже не люди, а "вирус лечится только уничтожением". Юрист Института массовой информации Владимир Зеленчук отметил, что в посте содержатся призывы к физическому уничтожению украинской нации.

Российский пропагандист и военнослужащий оккупационной группировки ВС РФ Егор Гузенко (позывной "Тринадцатый") призывал убивать украинских детей. Об этом сообщает Институт массовой информации.

13 марта Гузенко опубликовал видео, на котором школьники поют песню "Батько наш – Бандера", и заявил, что "у врага нет ни возраста, ни пола", что эти дети вырастут "новыми бандеровцами, их уже не вылечить".

Пост российского "военкора"

Пост российского "военкора"

"Эта "битва за умы" началась еще в 1991 после развала СССР, основная фаза началась в 2014, и безболезненно это можно было решить тогда, во время Русской Весны 2014-го. Сегодня многих придется отправить в 16-ую роту", — добавил он.

"16-ой ротой" называли кладбище на Соловках в начале 20-х годов прошлого века.

"Военкор" призвал убивать украинских детей: реакция Украины

Юрист Института массовой информации Владимир Зеленчук объяснил, что в публикациях такого характера содержится призыв к геноциду украинцев.

По его словам, пост рассчитан на широкую аудиторию и содержат призывы к полному физическому уничтожению украинской нации.

"Именно с целью привлечения к уголовной ответственности подобных трансляторов геноцидной риторики была создана Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", — напомнил юрист.

Он также уточнил, что РФ подписала и ратифицировала такие конвенции, вместе с тем власти РФ сознательно допускают распространение прямых геноцидных идей среди военных.

Зеленчук считает, что упомянутая публикация в соцсетях не единичный случай, а системная практика, которая одобряется высшим руководством РФ.

Чем известен Егор Гузенко?

Егор Гузенко ведет Telegram-канал "Тринадцатый" с более чем 200-тысячной аудиторией, освещает российское вторжение в Украину, выкладывает антиукраинские посты и радуется гибели жителей Украины во время российских обстрелов.

По словам журналиста Дениса Казанского, Гузенко может иметь отношение к жестокой казни украинского военного, которому отрезали голову.

11 марта 2024 года он инсценировал свою гибель, о чем сообщили некоторые российские ресурсы. Это якобы было нужно, чтобы обнаружить агентов ГРУ Украины в тылу оккупантов.

Он служил в военно-десантных войсках РФ, в 2015 году вступил в ряды боевиков "ДНР". Также воевал в Сирии.

Напомним, что Егор Гузенко признал, что российские войска причастны к подрыву Каховской ГЭС.

Также сообщалось, что в Легионе "Свобода России" подтвердили, что планируют идти на Москву.