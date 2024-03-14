Фактов нет: в ГУР не могут достоверно подтвердить, что Евгений Пригожин мертв, — Юсов (видео)

Представитель ГУР Минобороны Украины заявил, что нет никакой новой информации касательно того, что произошло с бывшим главой "вагненровцев".

У Украины нет достоверных фактов, которые могли по подтвердить гибель бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом в эфире телеканал Freedom рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, новых данных касательно того, что произошло с Пригожиным, нет.

"Новых данных об этом нет. И фактов, которые позволили бы утверждать, что Пригожин мертв, по состоянию на сегодняшний день нет", — сказал представитель ГУР.

Андрей Юсов о смерти Пригожина (смотреть с 35 минуты)

Смерть Евгения Пригожина: что известно

Напомним, российские СМИ писали, Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате падения самолета, на котором он летел. Тогда же медиа Grey Zone сообщили, что самолет с экс-руководителем ЧВК "Вагнер" был сбит российской противовоздушной обороной. Его могли убить за мятеж против Минобороны РФ в июне того же года.

Также сообщалось, что перед мятежом Пригожин хотел вернуть расположение Путина. 23 июня в Думе собрался круглый стол, во время которого депутаты от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" раскритиковали российское правительство из-за недостаточной поддержки своей армии. Отмечается, что эта партия была лояльной к ЧВК "Вагнер" и несколько раз пыталась легализовать частную военную компанию.

Позже СМИ писали, что Евгений Пригожин на самом деле может прятаться на одном из островов Венесуэлы. Российский политолог Валерий Соловей заявил, что главаря ЧВК "Вагнер" предупредили о готовящемся покушении и указали на маршрут, по которому можно сбежать. Правда, подтверждений этому нет.

22 декабря 2023 года журналисты заявили, что выяснили, кто мог убить Пригожина. Так, убийство инициировал давний соратник президента Владимира Путина и его правая рука Николай Патрушев. Еще летом 2022 года Патрушев предупреждал Путина, что "Вагнер" дает Пригожину слишком много военного и политического влияния. Он был убежден, что это представляет угрозу для Кремля.