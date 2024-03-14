Взрывы в Белгороде: российские власти заявили об уничтожении 10 целей (фото)

Как отмечает командир РДК, добровольцы предупреждали руководство Курской и Белгородской областей об ответных ударах на атаки по Украине, однако чиновники проигнорировали их слова.

В четверг, 14 марта, в Белгороде и Белгородском районе Российской Федерации прогремели взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противовоздушная оборона уничтожила десять воздушных целей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению Гладкова, в Белгороде повреждены восемь многоквартирных домов, три частных домовладения и три субъекта хозяйствования. По предварительным данным, ущерб нанесен 13 автомобилям.

Последствия обстрела Белгорода Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Чиновник утверждает, что в результате одного из взрывов одна машина опрокинулась в кювет. По его словам, женщина, которая находилась за рулем, погибла.

Последствия обстрела Белгорода Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Кроме того, глава региона заявил о троих пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Обстрел Белгорода 14 марта: что известно

Напомним, утром 14 марта командир РДК Денис Рекс опубликовал видеообращение к жителям Курской и Белгородской областей, в котором призвал людей эвакуироваться, так как в течение полутора часов будут наноситься удары по военным объектам в регионах.

Он также отметил, что добровольцы предупреждали российских чиновников об ответных ударах на атаки по Украине, однако те проигнорировали их слова и не предприняли никаких мер по эвакуации мирных жителей.

Позже росСМИ сообщили, что в Белгороде слышны взрывы. По данным журналистов, под обстрелом оказалась центральная часть города. В сети появились фото, на которых над Белгородом поднимается столб дыма.

Кроме того, российские медиа 14 марта заявили, что на территорию Белгородской области якобы пытается зайти украинская диверсионно-разведывательная группа.