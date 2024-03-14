Украинская БМП-2 выдержала удар российского "Ланцета" (видео)

Оккупанты атаковали украинскую машину после ухода с боевой позиции, однако дрон не уничтожил БМП-2 и она продолжила движение.

Российские войска в ходе работы украинского экипажа БМП-2 попытались атаковать машину дроном-камикадзе "Ланцет". Однако боевая машина пехоты выдержала удар. Об этом сообщает боец 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" в профиле Х.

10 марта военный с ником "твой друг Стас" обнародовал видео, на котором украинская БМП-2 вышла на позицию, чтобы бить по врагу по прямой наводке. Боец отмечает, что в современных условиях выход на такую позицию автоматически будет делать машину приоритетной целью, потому что ВС РФ имеет большое количество дронов-камикадзе.

Уже 14 марта военнослужащий обнародовал новое видео, на котором зафиксирован отход БМП-2 от боевой позиции. Во время этого его атаковал "Ланцет".

"Ребятам очень повезло и если честно я первый раз вижу, чтобы в подобной ситуации ланцет не попал. Да и факт работы ланцета по переднему краю тоже много говорит об участке", — написал "твой друг Стас".

Дрон-камикадзе "Ланцет" имеет радиус полета до 40 кг. Его боевая часть составляет 3 кг, а скорость полета достигает до 300 км/ч. Это один из самых эффективных российских средств поражения, который умеет распознавать и захватывать цель автоматически. Однако стоит заметить, что не всегда эта функция исправно работает.

Напомним, 15 февраля украинская САУ "Богдана" выдержала удар российского "Ланцета".

27 февраля бойцы рассказали, что шведская БМП CV90 способна выдержать удар "Ланцета".