Угроза прорыва ДРГ с севера: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с РФ и Беларусью

Российские военные продолжают обстреливали из различного вида вооружения Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. Тогда как на границе с РБ не зафиксировано перемещений и пребывания сильной группировки, рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что на границе с Россией остается угроза применения враг диверсионно-разведывательных групп. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Ситуация на украинско-российской границе

"Остается угроза применения врагом диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются заходить на нашу территорию", — сказал Андрей Демченко.

Он отметил, что наиболее активным направлением для этого остается Сумская область, также оккупанты иногда осуществляют "вылазки" в Харьковскую область. Однако украинские военные хорошо понимают угрозу, постоянно тренируются, налаживают взаимодействия между подразделениями, стоящими рядом, чтобы все составляющие имели одно направление и отслеживали попытки захода ДРГ. Для этого украинцы используют технические средства, а именно БПЛА, чтобы заблаговременно выявлять оккупантов и уничтожать.

По словам Демченко, россияне не прекращают обстреливать Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области из разного вида оружия.

Ситуация на украинско-белорусской границе

Демченко отметил, что на границе с Беларусью ситуация полностью контролируется. В частности, не зафиксировано перемещение или пребывание сильной группировки, несмотря на учения, которые проводятся в стране.

Украинские военные не прекращают наращивать инженерные укрепления у линии границы в фортификационные укрепления в приграничье. Андрей Демченко отметил, что РФ не имеет достаточное количество сил на территории РБ, чтобы осуществить повторное вторжение. За ситуацией внимательно наблюдают разведка, ГПСУ.

Напомним, 6 марта российская ДРГ пыталась прорваться через границу в Сумской области. Украинские военные остановили врага и нанесли ему потери.

В феврале младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что вражеская ДРГ чаще заходила в Черниговскую и Сумскую области. По его словам, противник охотился как за гражданскими, так и за военными.