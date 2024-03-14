В РФ аварийную посадку совершил военно-транспортный самолет А-12, — росСМИ (фото)

Российские медиа пишут, что причиной экстренного приземления стала якобы "неисправность стойки шасси".

В Воронежской области российский военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил российский телеграм-канал ASTRA.

Об аварийной посадке самолета в Борисоглебске стало известно из сообщений в местных СМИ и соцсетях.

Фото: Google Maps

"Очевидцы отмечают, что перед посадкой воздушное судно выполняло маневры над городом, очевидно, готовя сложную процедуру приземления из-за неисправности", — пишет российский сайт Avia.Pro.

По предварительным данным, к месту происшествия были направлены не менее 20 пожарных расчетов, включая подразделения из близлежащих муниципалитетов.

Причиной аварийной посадки называют неисправность стойки шасси. Сообщают, что никто не пострадал.

Напомним, утром в четверг, 14 марта, в Магаданской области РФ разбился военный вертолет Ми-8, на борту которого находились 20 рабочих одного из местных рудников на Крайнем Севере России. Рейс проходил в сложных метеоусловиях. По меньшей мере, двое из них погибли. Среди основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях.

Напомним, 12 марта стало известно, что в России упал военно-транспортный самолет Ил-76. После взлета загорелся двигатель самолета, после чего часть от него отвалилась. Борт оказался наполовину разрушен. Экипаж пытался совершить аварийную посадку, однако не смог.