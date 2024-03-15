Ночью ВС РФ атаковали десятками Shahed и ракетами: есть жертва и пострадавшие (фото)

В общем враг в направлении украинских городов выпустил 27 дронов-камикадзе Shahed и 8 ракет различного базирования. Во время боевой работы в семи областях силы ПВО уничтожили все выпущенные ударные БПЛА.

Ночью на 15 марта ВС РФ атаковали Украину с помощью ударных дронов типа Shahed. О результатах работы Воздушных сил ВСУ рассказал командующий Николай Олещук.

Генерал-лейтенант проинформировал, что в Украине сбили 27 дронов.

В командовании Воздушных сил уточнили, что "Шахеды" ликвидировали в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.

Ночная атака Shahed: последствия в регионах

В 02:07, как передавал Фокус, местные Telegram-каналы сообщали о работе ПВО в Харьковской области. Однако на момент публикации материала местные власти не комментировали атаку.

В Хмельницкой области, по данным ОВА, сбили два беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Винницкой области объявили тревогу в 20:28. В 22:10 председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов проинформировал, что есть попадание в жилой дом.

"Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы", — передал он.

Впоследствии Борзов уточнил, что в результате атаки госпитализировали четырех человек. Один человек погиб.

"На месте происшествия работают все службы. Продолжаются работы по разбору завалов", — добавил руководитель ОВА.

В Киевской области, как сообщали в КГВА, в 2:22 на подступах к столице работала ПВО.

Уже утром в городской администрации рассказали, что дроны были запущены ВС РФ из Курской области РФ и подлетали к Киеву с северного направления. ПВО удалось сбить "примерно полтора десятка" дронов. Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин на момент публикации материала не комментировал информацию командования о том, что враг выпустил авиационную ракету Х-59 в направлении Полтавщины.

Ночной обстрел Мирнограда

Также ночью ВС РФ обстреляли город Мирноград в Донецкой области. По информации городской администрации, обошлось без пострадавших.

Собеседники Фокуса отмечают, что серия взрывов в Покровском районе прогремела примерно в 2:00.

Напомним, в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что за время полномасштабной войны ВС РФ запустили примерно 50 ракет типа Hwasong-11. Враг атаковал северокорейским оружием шесть регионов Украины.

В Воронежской области РФ обнаружили обломки БПЛА на территории военного аэродрома. Другой дрон, по данным соцсетей, упал на провода и лишил света 1265 жилых домов.