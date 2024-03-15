Российские дроны снова атаковали Украину: в каких областях работали силы ПВО (карта)

Воздушная тревога продолжалась несколько часов. Силы ПВО сработали в Харьковской, Киевской и других областях Украины.

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Вечером в четверг 14 марта Россия начала очередную воздушную атаку на Украину. Так, о первых вражеских БПЛА Воздушные силы ВСУ сообщили еще в 19:06 в Telegram.

"Атака "шахедов" на Николаевщину с юга! Курс – северо-западный! "Шахеды" из Херсона на Николаевщину, курс западный", — сообщили в ВСУ.

Позже стало известно, что вражеские беспилотники направились в сторону Одесской области. Также несколько групп заметили на границе Днепропетровской и Кировоградской областей.

"Шахеды" на Николаевщине, Одесщине, Кировоградщине направляются в Винницкую, Черкасскую области", — отметили в ВСУ в 20:22 вечера.

Уже в 21:33 в Воздушные силы заявили, что несколько групп "шахедов" из Винницкой области полетели на Хмельнитчину и Житомирщину. Остальные дроны отправились на запад. В 22:13 стало известно про две группы вражеских дронов приблизились к Староконстантинову Хмельницкой области с запада и востока.

В 23:33 в ВСУ сообщили об атаке дронов на Сумскую область. Позже дроны заметили на подлете к Черкасской области.

Уже в 00:31 Воздушные силы заявили, что дроны подлетают к Чернигову.

Воздушная тревога в Украине

В 01:30 ночи Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе сработали силы ПВО. В 01:55 ночи 15 марта мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что российские дроны направились в сторону Киева. В 02:02 ночи Киевская городская военная администрация заявила, что тревога в области связана с активностью беспилотников РФ.

Также в 02:05 Telegram-канал "Харків Life" сообщил о работе сил ПВО в Харьковской области.

Воздушная тревога в Украине

В 02:22 о работе сил ПВО также сообщил корреспондент Фокуса. Это же подтвердили в КГВА.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — было сказано в сообщении.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в 02:51 ночи.

Ранее сообщалось, что во время атаки вражеский дрон попал в жилой дом в Винницкой области. В ОВА заявили, что в результате один человек погиб, а четверых пришлось госпитализировать.

Также напомним, в Харьковской областной прокуратуре заявили, что ВС РФ около 50 раз атаковали Украину ракетами КНДР. Так, северокорейское вооружение очень низкого качества и имеет несовершенную систему управления.