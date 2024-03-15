Російські дрони знову атакували Україну: у яких областях працювали сили ППО (карта)
Повітряна тривога тривала кілька годин. Сили ППО спрацювали в Харківській, Київській та інших областях України.
Увечері в четвер 14 березня Росія розпочала чергову повітряну атаку на Україну. Так, про перші ворожі БПЛА Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 19:06 у Telegram.
"Атака "шахедів" на Миколаївщину з півдня! Курс — північно-західний! "Шахеди" з Херсона на Миколаївщину, курс західний", — повідомили в ЗСУ.
Пізніше стало відомо, що ворожі безпілотники попрямували в бік Одеської області. Також кілька груп помітили на кордоні Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
"Шахеди" на Миколаївщині, Одещині, Кіровоградщині прямують у Вінницьку, Черкаську області", — зазначили в ЗСУ о 20:22 вечора.
Уже о 21:33 у Повітряних силах заявили, що кілька груп "шахедів" із Вінниччини полетіли на Хмельниччину та Житомирщину. Решта дронів вирушили на захід. О 22:13 стало відомо про дві групи ворожих дронів, що наблизилися до Старокостянтинова на Хмельниччині із заходу та сходу.
О 23:33 у ЗСУ повідомили про атаку дронів на Сумську область. Пізніше дрони помітили на підльоті до Черкаської області.
Уже о 00:31 Повітряні сили заявили, що дрони підлітають до Чернігова.
О 01:30 ночі Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні спрацювали сили ППО. О 01:55 ночі 15 березня моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що російські дрони попрямували в бік Києва.
О 02:02 ночі Київська міська військова адміністрація заявила, що тривога в області пов'язана з активністю безпілотників РФ.
Також о 02:05 Telegram-канал "Харків Life" повідомив про роботу сил ППО в Харківській області.
О 02:22 про роботу сил ППО також повідомив кореспондент Фокуса. Це ж підтвердили в КМВА.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — було сказано в повідомленні.
Відбій повітряної тривоги було оголошено о 02:51 ночі.
Раніше повідомлялося, що під час атаки ворожий дрон влучив у житловий будинок у Вінницькій області. В ОВА заявили, що в результаті одна людина загинула, а чотирьох довелося госпіталізувати.
Також нагадаємо, у Харківській обласній прокуратурі заявили, що ЗС РФ близько 50 разів атакували Україну ракетами КНДР. Так, північнокорейське озброєння дуже низької якості та має недосконалу систему управління.