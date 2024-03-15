"Сосредоточили основные усилия": Сырский рассказал о модели обороны от ВС РФ под Авдеевкой

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что враг проводит штурмы ежедневно. Свою пехоту оккупанты поддерживают ударами управляемыми авиабомбами и огнем артиллерии.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о ситуации под Авдеевкой. Об этом известно из публикации в его соцсетях.

Сирский подчеркнул, что на Авдеевском направлении ВС РФ сосредоточили "основные усилия". Уже несколько суток подряд враг пытается прорвать украинскую оборону в полосах трех бригад. Оккупанты ежедневно бросают в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

"Наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБами с расстояния 40-50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ", — рассказал главнокомандующий ВСУ.

Фото, опубликованное Сырским с Авдеевского направления Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Фото, опубликованное Сырским с Авдеевского направления Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Сырский рассказал о "наиболее эффективном способе ведения обороны" в таких условиях. Речь идет об уничтожении техники и штурмовиков с артиллерии, совмещенном с действиями бронегрупп, применением беспилотников и защитой РЭБ. Также для обороны важно наносить удары ракетами и артснарядами по пунктам управления вражескими БПЛА.

"Совместно с командирами рассмотрели оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами. Были приняты все необходимые меры для укрепления обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении", — добавил военачальник.

Фото, опубликованное Сырским с Авдеевского направления Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Напомним, в британской разведке также подтверждали, что ВС РФ сейчас сосредоточили силы в районах Авдеевки и Марьинки.

В ISW информировали, что российские оккупанты могли продвинуться на северо-запад и юго-запад от Авдеевки.