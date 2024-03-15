У Шойгу сообщили об ударах по Белгороду из РСЗО: голосование временно остановили (фото, видео)

В Минобороны России заявили о якобы успешной работе противовоздушной обороны — сбито семь снарядов на подлете к городу. Тем временем из-за прилетов и ракетной опасности на некоторых избирательных участках приостановили голосование.

Утром 15 марта Белгород в Российской Федерации попал под обстрелы. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, якобы сработала противовоздушная оборона. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 7 снарядов системы залпового огня на подлете к городу", — сказал Вячеслав Гладков.

По его словам, в Белгороде пострадали два человека — у одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, а у другого посечено лицо осколками от стекла.

Также в городе зафиксированы различные повреждения в 23 квартирах семи многоэтажек. Кроме этого, произошло попадание на территории школьного стадиона, повреждены беговые дорожки, два окна в здании. Информация о количестве поврежденных авто уточняется.

Гладков отметил, что в Белгородском районе зафиксированы различные повреждения в нескольких квартирах многоэтажки, пяти частных домах и двух зданиях торговых центров, изуродованы восемь машин.

В Минобороны РФ рассказали, что около 8:15 мск 15 марта Белгородскую область атаковали с помощью РСЗО RM-70 "Вампир". Оборонное ведомство обвинило в атаке Украину.

"Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожено в воздухе над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

Российское издание "РИА-Новости" сообщило, что из-за ракетной опасности в Белгороде, люди, пришедшие на голосование за президента, были вынуждены покинуть избирательный участок.

"В Белгороде из-за ракетной опасности люди, которые пришли проголосовать, вынуждены были покинуть избирательный участок и спуститься в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта в пресс-службе ЛСР рассказали, что коридором для эвакуации воспользовались более семи тысяч гражданских автомобилей граждан Белгородской области.

14 марта представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что власти в РФ блокировали эвакуацию населения из Белгородской области. По его словам, Кремль хочет использовать мирных жителей как "живой щит".