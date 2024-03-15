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Спецоперация ГУР: появились детали атаки БПЛА на Калужский НПЗ (фото, видео)

Артем Богомаз
Фото: Скриншот | Атака по НПЗ в Калужской области может быть операцией ГУР

Атака началась в 4 утра и длилась примерно полчаса. Местные власти никак не комментировали инцидент, а источники украинских журналистов утверждают, что спецоперацию с БПЛА проводили бойцы ГУР.

Ночь на 15 марта была неспокойной для ряда российских регионов. В частности речь идет про Калужскую область, где дроны могли ударить по нефтехимическому предприятию. Российское медиа Astra поделилось некоторыми подробностями по этому поводу.

Сообщается, что всего в небе было зафиксировано 3 БПЛА, которые и попали в нефтезавод в Калужской области. Было повреждено оборудование предприятия, как рассказали источники российского медиа.

Один из громких взрывов даже попал на видео, после чего начался сильный пожар.

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Другое российское медиа Baza также утверждает, что беспилотники пытались атаковать нефтехимическое предприятие в Калужской области, которое занимается переработкой нефти.

"Атака началась в 4 утра и продолжалась полчаса. Все дроны были подавлены, но один из них задел трубу, после чего начался пожар, который быстро был локализован. Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа", — говорится в сообщении.

Атака по НПЗ в Калужской области может быть операцией ГУР
Фото: KP40.ru

В то же время, губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале писал, что ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры по его версии не зафиксировано.

Атаку по НПЗ он никак не комментировал.

Источник в Силах обороны в комментарии журналистам "РБК-Украина" рассказал, что это была операция Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ).

Напомним, 15 марта сообщалось, что в РФ пожаловались на атаки БПЛА и обстрелы из РСЗО. Всего в течение ночи неспокойно было в четырех российских регионах, однако профильное министерство отчиталось об "успешной" работе ПВО только в Белгородской и Калужской областях.