Москва получит 1991 год: у Зеленского прокомментировали боевые действия на территории РФ

Население страны-агрессора, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, ощутило на себе то, что чувствовали украинцы от начала полномасштабного вторжения. Если Россия останется без тактической авиации — линия фронта окончательно рухнет.

Боевые действия, которые сейчас развернулись на территории Белгородской и Курской областей, могут привести к обвалу фронта, а общественность наблюдает проявление исторической справедливости. Об этом сказал в комментарии "24 каналу" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк

По словам Подоляка, россияне были захвачены убийствами украинцев и разрушением наших городов, а историческая справедливость — это когда они в полном объеме будут иметь такие ситуации на своей территории — будут жить в бомбоубежищах, постоянно слушать сирену и смотреть, как летят ракеты и дроны.

"Все это уже происходит в России, но только в двух областях. Хотелось бы, чтобы вся территория "попробовала" ту войну, которую они принесли на нашу землю",- отметил советник руководителя ОПУ.

Он добавил, что к сожалению, жители России пока не понимают логической связи между тем, что они сделали в Украине, и тем, что сейчас происходит на их территории.

"Нам нужны соответствующие инструменты, количественные показатели определенных видов оружия. Надо убрать ключевой фактор доминирования России, который позволяет продвигаться, — это тактическая авиация. Как только это изменится, а количество российских потерь будет быстро нарастать, — все это абсолютно точно приведет к обвалу линии фронта", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что в таком случае российское население будет бегать к ключевым центрам принятия решений и задавать определенные вопросы.

"Это будет очень красивая картинка. То, что мы увидим в Москве — это будет 1991 или 1993 годы, но масштабировано. История всегда идет по спирали. Они зашли на территорию Украины и зайдут в Москву своими же людьми с танками, которые будут спрашивать, почему мы получили то, что получили", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Рейд РДК, ЛСР и Сибирского батальона в РФ

12 марта в Белгородской и Курской областях РФ появились танки в приграничных деревнях. Бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона заявили, что начали новый рейд на территорию РФ.

В украинской разведке сообщили, что операцию проводят добровольческие батальоны, которые состоят из граждан России, находящихся у себя дома.

Легион "Свобода России" взял под контроль поселок Теткино в РФ. ВС РФ и полиция бежали по полям в неизвестном направлении и бросали технику.

14 марта в сети обнародовали видео обстрелов Белгорода и колонну гражданских машин, которые выезжают из города. Российские добровольцы анонсировали продолжение операции.

15 марта сообщалось, что за ночь из Курской и Белгородской областей выехали более 7600 автомобилей. По данным Легиона "Свобода России", огромное количество россиян воспользовались рекомендацией и обезопасили себя от последствий рейда.