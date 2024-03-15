"Очень высокая цена": в НАТО раскрыли потери ВС РФ в полномасштабной войне в Украине

Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал достижения России на фронте "незначительными". Он отметил, что кроме бойцов страна-агрессор теряет ценные самолеты и корабли.

В Североатлантическом альянсе раскрыли примерные потери ВС РФ в Украине по подсчетам западных спецслужб. Об этом сообщили в DW.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за время полномасштабной войны Россия потеряла на передовой более 350 тысяч военнослужащих.

"Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения", — подчеркнул Столтенберг.

Он не уточнил, какая часть бойцов была потеряна погибшими. Однако генсек НАТО отметил, что кроме военных РФ теряет и дорогую технику. В частности, речь идет о достаточно редких самолетах ДРЛВ и кораблях вражеского Черноморского флота.

Потери России: данные ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ 15 марта также обнародовали свежую сводку по вражеским потерям.

По данным Генштаба, страна-агрессор потеряла:

примерно 428420 человек личного состава;

6758 танков;

12949 боевых бронированных машин;

10580 артиллерийских систем;

1017 РСЗО;

717 средств ПВО;

347 самолетов;

325 вертолетов;

8254 БПЛА оперативно-тактического уровня;

1920 крылатых ракет;

26 кораблей и катеров;

подводную лодку;

13993 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

1711 единицу специальной техники.

Инфографика Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, по данным ГУР, Россия планирует произвести в 2024 году 29 танков Т-14 "Армата". Сейчас в арсенале врага только примерно 20 таких машин, и они являются опытной партией.

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