3-я ОШБр уничтожила КСП РФ: как потеря батальонного командования изменит фронт (видео)

Возле Авдеевки разведчики Батальона беспилотных систем обнаружили российский КСП, по которому нанесли точный удар 152-мм калибром. Кроме этого, была ликвидирована пушка Д-30.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины атаковали контрольный наблюдательный пункт россиян в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 3-й ОШБр в Telegram.

"Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого бьется на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада", — говорится в сообщении.

Кроме этого, была уничтожена гаубица Д-30 в самом городе. В частности, оккупанты ее огнем доставали позиции ВСУ и техники.

В бригаде рассказали, что разведчики Батальона беспилотных систем заметили КСП одной из бригад врага. После подтверждения цели бойцы второй артбатареи Martial Family второго САДн приступили к ее уничтожению, а именно нанесли мощные удары 152-мм калибром.

В 3-й ОШБр отметили, что россияне идут в штурм малыми пехотными группами, а потому потеря батальонного командования — это деморализация личного состава ВС РФ и поражение координации действий противника. В результате это позволит бойцам 3-й ОШБр эффективнее держать оборону позиций и контратаковать.

В опубликованном видео военные показали, как сначала сделали пристрелочный выстрел, после которого произошел взрыв, а в небо поднялся густой серый дым. Уже после уничтожения КСП состоялся удар по пушке Д-30.

Напомним, 14 марта в Херсонской области бойцы ССО помешали российским военным заминировать водоем. Украинцы ударили по врагу с помощью беспилотных летательных аппаратов.

14 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что противник сосредоточил свои основные усилия на Авдеевском направлении. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в полосах трех бригад.