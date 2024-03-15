"На большой калибр": Португалия предоставит €100 млн для закупки боеприпасов для Украины

К чешской инициативе снарядов для Украины присоединились, кроме Португалии, уже несколько стран Европы.

Португалия предоставит €100 млн на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Португалии в сервисе микроблогов Х.

В ведомстве заявили, что присоединяются с несколькими европейскими странами к реализации планов. Подробности не объявили.

"100 млн евро на боеприпасы для артиллерии крупного калибра", — заявили в Минобороны.

Снаряды от Чехии для Украины

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля заявил, что его государству удалось найти 800 тысяч боеприпасов для Украины. По словам политика, он узнал, откуда можно поставлять снаряды для артиллерийских установок, которые помогут нашим войскам на поле боя в борьбе с российскими захватчиками. На поле боя их удастся поставлять в короткие сроки, если соответствующее финансирование найдут партнеры в США, Швеции, Германии и других странах.

Во время выступления в Праге на конференции, посвященной 25-летию вступления Чехии в НАТО премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна сумела найти дополнительные 200 тысяч боеприпасов для Украины. По словам руководителя МИД Чехии Яна Липавского, Украина пожертвовала ради западных ценностей большим, чем любая другая страна со времен Второй мировой войны.

К инициативе присоединились другие страны. Бельгия 28 февраля объявила о том, что предоставит €200 млн на чешскую инициативу по снарядам Украине.

Швеция также поддержала инициативу Чехии и предоставит 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины. Правительство страны разрешило Управлению оборонных материалов (FMV) вести переговоры с ответственным органом Чешской Республики по реализации этой инициативы. Министр обороны Пол Йонсон рассказал, что потребность в боеприпасах для Украины велика, особенно это касается артиллерийских снарядов.

Напомним, 14 марта генсек НАТО высказался относительно нехватки боеприпасов в Украине. Он заявил, что союзники Киева не обеспечивают Украину достаточным количеством снарядов, что имеет последствия на поле боя.