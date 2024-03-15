Украинский МиГ-29 оснастили авиабомбами AASM Hammer: в сети появилось первое фото

Высокоточная авиационная бомба была установлена на подвесном блоке левого крыла украинского самолета. Таким оружием был нанесен первый удар по складу противника в Херсонской области.

В начале марта в соцсетях было опубликовано видео момента воздушной атаки украинской авиации на военные объекты противника в поселке Казачьи Лагери, Херсонской области. Позже стало известно, что украинские летчики впервые применили авиабомбы AASM Hammer, которые были интегрированы в истребители МиГ-29. Об этом 15 марта сообщили ведущие информационного портала "Тиск".

О первом применении в Украине французских высокоточных авиабомб AASM 250 сообщил и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Поставки данного вида вооружения украинским воздушным силам был анонсирован министром обороны Франции Себастьяном Лекорню 18 января текущего года. Сообщалось, что Украина должна получить 600 авиабомб AASM-250.

Затем поступила информация, что носителями вооружения станут истребитель МиГ-29 и бомбардировщик Су-24 Воздушных сил ВСУ. Причем Лекорню добавил, что Париж предпочел инвестировать средства в адаптацию французских авиабомб под советские самолеты, которые есть в Украине, вместо того, чтобы поставлять самолеты Mirage 2000D.

Теперь в сети появилось предположительно первое изображение украинского МиГ-29, с установленной на одной из пилонов высокоточной AASM 250.

Ранее мы подробно писали о французских авиационных бомбах AASM (Armement Air-Sol Modulaire) Hammer. Важной особенностью авиабомбы является ее способность к коррекции траектории в реальном времени, что позволяет ей эффективно поражать подвижные и высоко защищенные цели.