Макрон имеет две модели использования французских войск в Украине, — парижский политолог

Объясняя изменение взглядов Макрона, которое существенно всколыхнуло политикум и общественность Европы, французский политолог Николя Тензер назвал причины, которые стали поворотными для президента Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон избавляется от "красных линий" в вопросе поддержки Украины. Так считает французский политолог, руководитель парижского Центра исследований и разработок политических решений (CERAP) и старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (СЕРА) Николя Тензер, с которым беседовали журналисты издания "Телеграф".

Объясняя новую стратегию Макрона, которая существенно всколыхнула политикум и общественность Европы, Тензер назвал причины, которые стали поворотными в изменении взглядов французского президента. Он долгое время верил, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться, а сейчас говорит, что Россия должна непременно потерпеть поражение.

Поворотные моменты стратегии Макрона

По мнению Тензера, первой точкой разворота стала Братислава, где в конце мая 2023 года состоялся саммит GLOBSEC.

"Тогда впервые он (Макрон. — Ред.) сказал что-то очень жесткое против России. Он высказал мнение, что фактически Франция и Германия совершили ошибку, не поддержав План действий по членству Украины и Грузии в НАТО на Бухарестском саммите в апреле 2008 года", — вспоминает Тензер.

И добавляет, что Макрон тогда настаивал, что Франция недостаточно прислушивается к тому, что говорят о России страны Балтии и в целом Центральной Европы, и что французы не хотят обращать внимание на уроки прошлого.

"Он полностью изменил свою точку зрения. Уже не шла речь о том, чтобы "не унижать Россию" или предоставить гарантии безопасности РФ или любые другие промахи, которые он допустил перед полномасштабным вторжением России в Украину и в самом его начале", — подчеркивает политолог.

Во-первых, Макрон понял, что переговоры с Россией невозможны. Как отметил Тензер, президент Франции осознал, что РФ является угрозой не только для Украины, Грузии, Сирии и т.д., но и для всей Европы.

"Есть понимание, что Путин пойдет до конца, если мы ему это позволим. Если он захватит или победит Украину, то, безусловно, пойдет дальше, атакуя страны Балтии, другие страны Европы, возможно, Польшу, Чехию. Несомненно, Франция, Германия и другие государства могут также оказаться под угрозой из-за действий России", — признает Тензер.

Во-вторых, руководитель парижского центра акцентировал внимание на многочисленных российских кибератаках, а также вмешательстве во внутреннюю политику суверенных государств, когда Москва поддерживает не только ультраправое или радикальное левое движение, но и всех сторонников теории заговора, которые пытаются саботировать поддержку Украины и бросить тень на Макрона, других лидеров и правительства в Европе.

"Мы наталкиваемся на своеобразное акцентирование угроз, которые идут со стороны России. Для меня это не удивительно, потому что я предупреждал о российских угрозах с середины 2000-х годов, особенно в 2008-м и 2014-м, но для Макрона это что-то довольно новое", — отметил Тензер.

Третья причина, по мнению политолога, заключается в том, что президент Франции наконец понял: если он хочет быть настоящим лидером Европы, а это все еще является его намерением, то он должен занять более жесткую позицию в отношении России и быть в авангарде борьбы за суверенитет и территориальную целостность Украины, и компромиссов в этом вопросе быть не может.

И четвертый момент, который может быть самым важным, заметил Тензер: Макрон считает, что никаких "красных линий" быть не должно.

"На данный момент мы все еще верили в якобы "красные линии", определенные Россией. Мы позволяли Москве определять повестку дня. Но мы должны стать теми, кто это делает. Надо предусмотреть все возможности поддержки Украины без каких-либо табу. Мы должны достичь определенного прогресса в вопросе доставки боеприпасов и вооружения", — констатировал руководитель центра.

Он добавил, что Украина имеет право наносить удары за пределами украинской территории И хотя это та позиция, которую очень неохотно воспринимали раньше, но должны быть какие-то качественные сдвиги.

"Мы не можем рассматривать войну в Украине как нечто внешнее. Это не только война украинцев. Это наша война. Я был очень рад, что на днях Макрон процитировал мою книгу ("Наша война". — Ред.), сказав, что мы не можем вести бой и управлять, оставаясь позади. Может наступить день, когда мы по-настоящему будем участвовать в войне", — подчеркнул Тензер.

О миссии французских войск в Украине

По мнению руководителя парижского центра, Макрон рассматривает две возможности.

"Во-первых, это то, о чем он и министры прямо сказали, — это, по сути, направление определенных миссий для помощи Украине, например для обучения военных или разминирования территорий или улучшения киберзащиты. Когда у вас будут F-16, иностранные войска также могут помочь с обслуживанием истребителей и оружия, которое они несут", — пояснил Тензер.

Вторая возможность, по мнению политолога, заключается в том, Макрон может отправить войска на освобожденные территории Украины, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение и наступление России, а также защитить гражданское население там.

"Если там будет часть войск страны НАТО и кто-то из солдат погибнет или получит ранения в результате российского авиаудара, то это можно считать прямым ударом против нас. Согласно Североатлантическому договору, тогда страна, которой принадлежат войска, может активировать 5-ю статью. И это способ сдержать Россию", — отмечает Тензер.

Конечно, это не то, о чем Макрон прямо говорит, но понятно, что он не может говорить всего на широкую публику. Макрон хочет сохранить то, что он называет "стратегической двусмысленностью".

Николя Тензер — что известно

Бывший советник министра экономики и финансов Франции. Работал следователем Счетной палаты и руководителем отдела в Комиссариате стратегического планирования в офисе премьер-министра. Был руководителем спецмиссии по международным вопросам правительства Франции.

Тензер — автор 23 книг. Его последний труд "Наша война. Преступление и забвение: переформатирование стратегического мышления" вышла в январе 2024 года и посвящена войне в Украине.

Напомним, что Макрон ответил на ядерные угрозы Владимира Путина.

Также сообщалось, что президент Латвии заявил, что полностью поддерживает Макрона.