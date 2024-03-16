"Не были к такому готовы": неизвестные БПЛА неделями летали возле авиабазы в США (фото)
В течение декабря 2023 года на одной из стратегических баз Воздушных сил наблюдали неизвестные беспилотники. Для исследования ситуации даже привлекался самолет НАСА.
На военной базе Воздушных сил США Лэнгли в течение нескольких недель фиксировали неизвестные беспилотники. Военные даже привлекли самолеты NASA WB-57F, чтобы исследовать события вокруг базы. Об этом сообщает The War Zone.
Воздушные силы США подтвердили изданию, что действительно неизвестные беспилотные летательные аппараты фиксировались над авиабазой Лэнгли. Она находится в одном из самых стратегических районов страны. Между базой ВМС Норфолк и открытой Атлантикой. Отмечается, что события происходили в течение декабря 2023 года.
Волна странных вторжений БПЛА подчеркивает угрозы, которые несут собой беспилотники на традиционных полях сражений и вне их.
"Установка впервые зафиксировала активность БПЛА вечером 6 декабря [2023 года] и подверглась многочисленным вторжениям в течение декабря. Количество БПЛА колебалось, и они были разного размера/конфигурации. Ни одно из этих вторжений не свидетельствовало о враждебных намерениях, но что-либо, летающее в нашем ограниченном воздушном пространстве, может представлять угрозу безопасности полетов. FAA было проинформировано о вторжении БПЛА", — сообщил представитель авиабазы Лэнгли.
Также он отметил, что они не будут озвучивать влияние БПЛА на операции или на конкретные меры по защите. Известно, что на авиабазе Лэнгли базируются истребители F-22 Raptor для поддержки командования по защите США, включая столицу. Пока неизвестно, представляли ли беспилотники угрозу другим военным объектам в регионе. Но ситуация вызвала значительный резонанс в армии США, особенно из-за недавнего скандала с китайскими шпионскими аэростатами.
"Я не был готов к такому количеству нарушений, которые фиксируются. Я ознакомился с событиями на объединенной базе Лэнгли-Юстис, и я использую это как центральный элемент моей 90-дневной оценки", — заявил командующий NORAD и NORTHCOM генерал Грегори Гийо.
Военные привлекали значительные силы для патрулирования неба над базой Лэнгли. Аналитики фиксировали 8 истребителей F-16 при поддержке авиазаправщиков. В середине декабря даже привлекался самолет НАСА WB-57F. 18-19 декабря он выполнял "поддержку изображениями".
"Самолет НАСА WB-57 выполняет полеты по Соединенным Штатам в поддержку научных исследований и дистанционной съемки. Они летали по крайней мере 30 раз за последние два месяца", — сказал представитель исследовательского центра NASA Лэнгли в Вирджинии.
Напомним, 13 марта в ВС США подали запрос на списание 250 самолетов в 2025 году.
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