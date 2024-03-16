Мобилизация в Украине: кого из семьи не могут призвать в ВСУ

Сейчас украинское законодательство не запрещает ТЦК мобилизовать одновременно отца и сына. Однако существуют определенные исключения для отдельных категорий граждан.

В Украине во время мобилизации могут призвать на службу нескольких трудоспособных мужчин из одной семьи. Об этом сообщил адвокат Илья Шипко.

Украинское законодательство не предусматривает запрета на мобилизацию трудоспособных мужчин из одной семьи, в результате отсутствует законодательный запрет на одновременный призыв отца и сына.

"Если отец и сын/сыновья пригодны к военной службе и достигли мобилизационного возраста, они могут быть мобилизованы даже одновременно. Однако, следует понимать, что есть исключения для определенных категорий лиц и тогда такая мобилизация может не состояться", — сказал адвокат.

По словам Шипко, в семье, где есть, например, женщина с инвалидностью, не могут быть призваны отец и сын. Согласно закону Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" кто-то один должен ухаживать за ней, а потому имеет право на отсрочку. Законодательство не определяет, кто именно имеет право на отсрочку, а потому "отец и сын должны лично между собой решать, кто будет мобилизованным", отметил адвокат.

Также не может быть мобилизован мужчина вместе со своим отцом, если у того есть трое детей на иждивении до 18 лет. Поскольку, согласно статье 23 закона Украины, отец будет иметь отсрочку от призыва.

"На сегодняшний день есть законодательная возможность одновременно мобилизовать отца и сына. Отсутствуют какие-либо законы, которые могли бы отменять или запрещать такую мобилизацию", — добавил он.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что уклонистов от мобилизации могут лишить права управлять автомобилем.

Ранее исполнительный директор сайта по поиску работы Артур Михно сообщил, что избежать призыва в армию могут граждане, которые занимают высокие официальные должности. Для этого им нужно платить значительные налоги.