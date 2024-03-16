Сезон в разгаре: дроны СБУ атаковали три российских НПЗ в Самарской области, — источники Фокуса

Украинские дроны атаковали Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы, которые перерабатывают около 25 миллионов тонн нефти в год.

16 марта беспилотники ударили по российским нефтеперерабатывающим заводам в Самарской области. Источники Фокуса подтверждают, что атака была результативной.

По данным источников, ночная атака на российские НПЗ была результативной. В частности, ударные БПЛА СБУ отработали по трем нефтеперерабатывающим заводам корпорации "Роснефть" в Самарской области — Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ. Эти заводы перерабатывают в год около 25 миллионов тонн нефти, то есть почти 10% всей нефтепереработки РФ.

"СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ, который позволяет ей вести войну в Украине. Сезон "хлопка" на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику РФ", — отмечает источник.

БПЛА атаковали НПЗ в Самарской области: что известно

По сообщению росСМИ утром 16 марта дроны атаковали два нефтеперерабатывающих предприятия в Самарской области — Новокуйбышевский и Сазранский, на которых возникли пожары. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в результате атаки по нефтеперерабатывающим заводам якобы нет пострадавших.

Напомним, вечером 15 марта в Курской области России прогремели взрывы. Губернатор Роман Старовойт отметил, что якобы российская противовоздушная работа уничтожила три дрона.

16 марта Белгород и область атаковали с помощью РСЗО RM-70 "Вампир", "Точка-У" и дронов. В результате есть разрушения и погибшие граждане.