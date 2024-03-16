"Обман избирателей": в Европарламенте депутаты ФРГ голосовали за Taurus, а в Бундестаге — против

По мнению председателя депутатской группы ХДС/ХСС Даниэля Каспары, голосование в Страсбурге показывает, насколько "изолированным" является правительство канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине "со своей линией".

Большинство немецких депутатов Европейского парламента поддержали резолюцию о передаче ракет Taurus Украине, хотя на этой неделе в самой Германии Бундестаг отклонил подобную резолюцию. Об этом сообщает издание Bild.

По информации издания, немецкие депутаты, которые на заседании Европарламента в Страсбурге проголосовали в поддержку резолюции о передаче Украине крылатых ракет — являются представителями правящей в Германии коалиции, в частности речь идет о партиях СДПГ, СвДПГ и "Зеленые".

Журналисты отмечают, что в резолюции, принятой в конце февраля, был отмечен пункт, что Украине особенно необходимы передовые системы противовоздушной обороны, крылатые ракеты большой дальности, такие как Taurus, Storm Shadow и Scalp, современные военные самолеты, различные виды артиллерии и боеприпасов, а также беспилотники.

По мнению главы депутатской группы ХДС/ХСС (немецкая оппозиционная партия) в Европарламенте Даниэля Каспары, такая непоследовательность представителей правящей немецкой коалиции и отстаивание ею противоположных позиций в Брюсселе и Берлине "является обманом избирателей".

"Голосование в Страсбурге показывает, насколько изолированным является правительство "светофора" (правительство Шольца — ред.) в Берлине со своей линией", — заявил он журналистам.

Напомним, 1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок ракет Taurus в Украину, поскольку их дальность могла бы позволить Киеву "достичь конкретной цели где-нибудь в Москве".

А глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок одобрительно отозвалась на предложение своего коллеги из Великобритании Дэвида Кэмерона о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus через круговой обмен с Великобританией.