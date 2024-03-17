Бучанские палачи продолжают воевать, отдыхать и даже усыновляют украинских детей (видео)

По данным журналистов-расследователей, практически уже каждого пятого из бучанских палачей нет в живых. Один из военных преступников таки попал в украинский плен, его дальнейшую судьбу определит суд.

В начале апреля 2022 года украинские войска освободили Киевскую область от российских оккупантов и увидели, что натворили эти убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах Киевской области. Как живется сейчас бучанским палачам и вообще, останутся ли они живыми, рассказывает расследование, видео которого размещено на YouTube-канале "Телевидение Торонто".

Сейчас точно известно, что за месяц жестокой оккупации россияне убили почти 1400 жителей Киевщины, еще около 300 человек считаются пропавшими без вести.

Как отмечают авторы расследования, у этих преступлений есть конкретные исполнители с конкретными именами, которые стали известны благодаря свидетелям, оставленным документам, телефонным звонкам, видеокадрам с камер наблюдения. Эта информация в целом стала основой для идентификации российских военных преступников, а с помощью соцсетей правоохранительные органы, украинские и иностранные журналисты узнали, чем занимаются сейчас те из них, кого еще не ликвидировали.

Как отмечают журналисты, российские оккупанты до сих пор продолжают убивать украинцев и уничтожать украинские города, однако именно на деоккупированной Киевщине мир увидел "настоящее зверское нутро русского мира". Сюда массово приезжали политики и лидеры государств, мировая общественность, репортажи из изуродованных населенных пунктов поразили все цивилизованное человечество. И хотя российские пропагандисты пытались традиционно искажать любые факты, все равно весь мир увидел действительную картину насилия и жестокости российских военных.

Злодейства в Буче

Так, только на улице Яблонской, на которой тела убитых украинцев пролежали несколько недель, россияне казнили по меньшей мере 60 человек. Расследователи узнали, что одним из подразделений, который свирепствовал в Буче, был 234-й десантно-штурмовой полк под командованием Артема Городилова с позывным "Уран". Записи переговоров его с подчиненными оказались в распоряжении журналистов New-York Times, а свидетелями их зверских действий стали местные жители. Кроме того, убийцы после казни украинцев начали пользоваться их телефонами и именно по тем номерам журналистам удалось идентифицировать почти 30 россиян, причастных к убийствам на улице Яблонской в Буче.

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Многие из военных преступников до сих пор воюют в Украине, в частности на Донецком, Луганском, Херсонском направлениях, находятся на отдыхе в экзотических местах и на райских пляжах, гуляют со своими детьми и девушками.

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Ими гордятся их родители, а власть считает их дальнейшие злодейства в Украине героическими поступками. Многие из бучанских палачей еще до полномасштабного вторжения были членами военизированных общественных организаций в России, имели много единомышленников в молодежной среде.

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Зато украинские журналисты уже точно знают, что некоторые из этих палачей убиты во время боевых столкновений с ВСУ, некоторые оставили свои места службы самовольно, за что были приговорены к различным срокам заключения. За этот период из списка военных преступников New-York Times уже погибло по меньшей мере 6 россиян. По расследованиям журналистов, практически уже каждого пятого из бучанских палачей нет в живых.

Однако дальнейшее расследование выяснило, что шесть россиян из этого списка были также причастны и к другому преступлению в Буче — когда на улице Киево-Мироцкой самоходная артиллерийская установка расстреляла невинных людей. Правоохранители идентифицировали этих военных и в августе 2023 года объявили им подозрения, однако сегодня в живых осталось лишь двое, которые наслаждаются мирной жизнью. А третий все же попал в украинский плен и его дальнейшую судьбу определит украинский суд.

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Киднепинг по-русски

На российских пропагандистских каналах в прошлом году прошла информация, что руководитель регионального штаба комитета семей воинов отечества Марина Филонова с мужем-военнослужащим Виктором "усыновили" 7-летнего Олега, якобы сироту из Донбасса. Оказалось, что на самом деле это реальное похищение ребенка, а муж этой "милосердной" женщины с начала полномасштабного вторжения воюет в Украине. Он служит в том известном 234-м десантно-штурмовом полку, военные которого убивали жителей Киевщины.

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Журналисты узнали, что мальчик находился в детском доме на Донбассе с 2020 года, а затем оказался сначала в детдоме в России, а затем в семье военного преступника Виктора Филонова, который оккупировал Крым, воевал в Сирии и захватывал Киевскую область в начале полномасштабного вторжения. Живы ли родители или родственники ребенка, неизвестно, но Филоновы планируют "воспитать из Олега патриота России".

Преступления российских военных в Украине — что известно

В сентябре 2023 года следователи Национальной полиции проинформировали, что начаты 95 284 уголовных производства по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими армии РФ и их пособниками с начала полномасштабного вторжения России.

В течение 2022 года правоохранителям удалось идентифицировать 91 российского военного, которые совершали военные преступления на территории Бучанской общины Киевской области. Всего в этом районе задокументированы более 9 тысяч военных преступлений, совершенных солдатами РФ.

По состоянию на 3 августа 2023 года Министерство внутренних дел внесло в информационную подсистему "Военный преступник" сведения о 232 131 человеке, из них 197 857 — это российские военные.

Помогают украинским прокурорам расследовать беспрецедентное количество российских военных преступлений в Украине Министерство юстиции США и ФБР. Кроме того, военные преступления РФ в Украине изучают и общественные организации. Они документируют их и собирают показания для трибунала.

Напомним, осенью 2023 года ВСУ ликвидировали уже второго командира элитного полка ВДВ РФ. На момент смерти ликвидированному российскому офицеру Василию Попову было 38 лет. Его подразделение проводило контратаки против ВСУ на границе Запорожской и Донецкой областей Украины.