Причина кадровых перестановок: РФ хочет усилить безопасность Черноморского флота, — ISW

По данным аналитиков, министр вражеского оборонного ведомства Сергей Шойгу хочет приписать все заслуги себе, если корабли перестанут "страдать" от украинских ударов. В ином случае он обвинит новое командование.

Российская Федерация после потери колоссального количества своих кораблей приняла решение защищать Черноморский флот. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 17 марта.

По данным аналитиков, вражеское Министерство обороны дало понять, что теперь защита от украинских ударов в акватории якобы будет усилена. В связи с этим и могли быть приняты крупные кадровые перестановки.

Позиция министра обороны Сергея Шойгу в том, как пишут в ISW, чтобы приписать себе все заслуги в случае, если флот станет в разы безопаснее и корабли перестанут тонуть. При ином сценарии в этом будут виноваты другие командиры, которые накануне заняли руководящие должности.

Отдельно аналитики напомнили, что удары украинской стороны в Черном море фактически заставили Черноморский флот переместиться с главной базы в Севастополе на другие объекты. В частности речь идет про Новороссийск, где сейчас базируются российские корабли.

По состоянию на начало февраля текущего года из строя были выведены не менее 33% боевых кораблей, о чем заявляли в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (СтратКом). Это 24 корабля и одна подводная лодка.

После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в Севастополе, где дослушал доклады про эффективные действия Украины в море и поставил задачу проводить ежедневные учения по отражению ударов. В частности речь идет про установку дополнительного вооружения в виде крупнокалиберных систем и пулеметов. Это все якобы должно будет усилить оборону.

Был также доклад от вице-адмирала Сергея Пинчука, который накануне мог занять должность командующего ЧМФ РФ, однако достоверно в ISW не могут это подтвердить.

Напомним, 16 марта сообщалось, что удары по Черноморскому флоту позволили преодолеть экспортный кризис морем, о чем говорится в материале The Wall Street Journal. Этот успех, по мнению журналистов, открыл для Киева экспорт через порты в Черном море. x