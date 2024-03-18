В Украину доехали американские БТР М1117: что о них известно (видео)

США анонсировали поставки БТРов еще в ноябре 2022 года, но их надо было восстановить перед поставкой. Теперь по меньшей мере одна машина есть в батальоне "Скала".

425-й отдельный штурмовой батальон "Скала" опубликовал видео тренировки бойцов на американском БТР M1117. Соответствующее сообщение появилось на инстаграм-странице подразделения.

На видео бойцы показали тренировку на американской машине. Пока неизвестно, когда было снято видео, но судя по кадрам погодные условия похожи на нынешние. Соединенные Штаты анонсировали поставки машин еще в ноябре 2022 года. Украина должна была получить 250 бронетранспортеров M1117. Кроме них в пакет помощи входили 45 танков Т-72, речные катера, системы связи и более 1000 дронов Phoenix Ghost.

БТРы выделили в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), когда оружие заказывалось у производителей. M1117 были сняты с вооружения и нуждались в восстановлении. Вероятно, поэтому поставки машин настолько задержались. Ранее СМИ писали, что M1117 могут задержаться на 18 месяцев из-за чего оборонный комитет Конгресса собирался на отдельный брифинг.

БТР M1117

Бронетранспортер M1117 построен по колесной формуле 4х4. Он был разработан компанией Textron Marine & Land Systems в 1990-х годах. Причиной разработки стала потребность Корпуса военной полиции США в бронемашинах. Поэтому внутри машина не имеет большого десантного отделения, внутри может быть 4-5 бойцов, из которых 3 человека являются членами экипажа. Война в Афганистане привела к дефициту защищенных машин, поэтому M1117 широко использовались другими подразделениями. Всего было изготовлено около 3500 машин, но с 2019 года их постепенно заменяют на MRAP Oshkosh M-ATV.

БТР М1117 в Болгарии

Вес БТР M1117 в стандартной версии — 15 тонн, но с дополнительной защитой может увеличиться до 20 тонн. На вооружении БТР имеется 40-мм автоматический гранатомет Mk.19, спаренный с крупнокалиберным пулеметом Browning M2HB калибра 12,7 мм. Также в башенном люке наводчика имеется пулемет M240H калибром 7,62-мм.

Бронемашина может преодолеть 700 км при скорости 64 км/ч. Защита БТР состоит из комбинированной модульной брони IBD, которая обеспечивает противопульную и противоминную защиту.

Напомним, 15 марта в Болгарии заявили, что Украина получила все обещанные БТР-60.

7 марта обозреватель ИС Александр Коваленко объяснил, почему морально устаревшие БТР-60 могут быть полезными для Украины.